Aumentó la producción de gas, pero igual falta

El sistema de abastecimiento de gas a nivel nacional está en una situación crítica, por lo cual el Gobierno nacional debió suspender este miércoles el suministro a demandas consideradas "no prioritarias", como centrales termoeléctricas y algunas industrias (estos dos sectores consumen más del 60% que se distribuye en el país), además de estaciones de GNC, por fallas en la red de distribución, demoras en la compra de gas importado y bajas temperaturas, consideradas "excepcionales" para el mes de mayo.

Sin embargo, paradójicamente, nuestro país alcanzó los niveles más altos de los últimos 15 años en producción de ese fluido, con el yacimiento Vaca Muerta a la cabeza.

Así se desprende de datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación que indican que en los primeros cuatro meses del año en curso, se extrajeron 16.053 millones de metros cúbicos de gas en todo el país, lo que representó un crecimiento del 1,3% en relación al mismo período del año pasado, volumen que es el más alto de los últimos quince años en ese periodo.

Vaca Muerta es la estrella

Según la Secretaría de Energía, en la actualidad sólo Vaca Muerta está potenciando los niveles de producción, dado que el resto de las provincias consideradas gasíferas pasan por una crisis de producción que parece difícil de superar por ahora.

El yacimiento ubicado en Neuquén hace que esa provincia sea clave en la producción, ya que registró un crecimiento del 9% en el primer cuatrimestre del año y alcanzó un récord histórico de producción de 10.693 millones de metros cúbicos.

Hasta hace algunos años, ese Estado provincial tenía una participación menor al 40% en el total nacional, mientras que en la actualidad aporta el 66,6% de la producción total del país.

Por otra parte, aumentó en un 10% el volumen de gas transportado a través del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, a pesar de que quedaron pendientes otras obras que permitirían ampliar aún más su capacidad.

Las verdaderas causas de la falta

Como se ve, la escasez de los últimos días no es atribuible a fallas en la producción, y las explicaciones oficiales destacan otras causas que forman una especie de tormenta perfecta: la ola polar inusual para la época, atrasos en las obras de ampliación de la red de gasoductos, problemas técnicos en una transportadora de gas y altos costos de las importaciones de combustibles líquidos.

Al respecto, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, apuntó a la gestión anterior a través de la red social X, en la que escribió: "Encontramos un denominador común: retrasos significativos en las obras, burocracia y deuda".

También consignó que no hay deudas con los contratistas del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). "Es un despropósito afirmar que no contar con la capacidad plena del GPNK sea responsabilidad de este Gobierno y aún más sostener que por no pagar US$ 40 millones ahora se gastarán US$ 500 millones", consideró en ese sentido.

"Además, en el Gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado, justo para el invierno de este año", explicó el funcionario.