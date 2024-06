Estas son las fechas de cobro confirmadas para julio 2024

Se va terminando el calendario de pagos de junio y los beneficiarios de ANSES se preparan para el séptimo mes del año, que nuevamente estará marcado por un nuevo aumento. Sin embargo, queda la expectativa por la confirmación de un bono.

En ese contexto, de a poco se confirman los cronogramas del próximo mes para miles de personas, los cuales tendrán leves cambios por feriado una vez más.

A continuación indicamos cuáles son las fechas de cobro confirmadas hasta el momento para julio, cuánto cobrarán los titulares de diversas prestaciones y cómo consultar el día y lugar de pago, entre otros detalles.

¿Cuáles son los cambios por feriado?

El único feriado del próximo mes es el martes 9 de julio, Día de la Independencia, el cual es inamovible pero implica que ese día no saldrán pagos del organismo porque es un día no hábil.

En ese sentido, el cambio principal estará puesto en las Pensiones No Contributivas (PNC), con el objetivo de que su calendario no se demore tanto. Por otro lado, los jubilados y algunas asignaciones no tendrán modificaciones y solo se atrasará levemente por el martes feriado.

Fechas de cobro ANSES julio 2024

Si bien ANSES aún no publicó todas las fechas de pago para julio, algunas ya están confirmadas y son las siguientes:

Jubilados y pensionados

Los jubilados con haberes mínimos tienen el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 > lunes 8 de julio

DNI terminados en 1 > miércoles 10 de julio

DNI terminados en 2 > jueves 11 de julio

DNI terminados en 3 > viernes 12 de julio

DNI terminados en 4 > lunes 15 de julio

DNI terminados en 5 > martes 16 de julio

DNI terminados en 6 > miércoles 17 de julio

DNI terminados en 7 > jueves 18 de julio

DNI terminados en 8 > viernes 19 de julio

DNI terminados en 9 > lunes 22 de julio

En cambio, quienes superan el mínimo cobran los siguientes días:

DNI terminados en 0 y 1 > martes 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3 > miércoles 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5 > jueves 25 de julio

DNI terminados en 6 y 7 > viernes 26 de julio

DNI terminados en 8 y 9 > lunes 29 de julio

Lo que se sabe hasta ahora es que la jubilación mínima sube a $215.622 con el 4,2% de aumento, ya que aún no se confirma un bono. Sin embargo, se espera que el mismo se mantenga y alcance a las personas con haberes mínimos. De esta manera, dos mínimos alcanzan un total de $431.244, mientras que la máxima tendrá un tope de $1.450.900.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 > lunes 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3 > miércoles 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5 > jueves 11 de julio

DNI terminados en 6 y 7 > jueves 11 de julio

DNI terminados en 8 y 9 > viernes 12 de julio

Los montos de las PNC varían de acuerdo al tipo de pensión. Las Madres de 7 hijos cobrarán $215.622 más la Tarjeta Alimentar y el refuerzo si se confirma, ya que es equivalente a la jubilación mínima. Por su parte, las pensiones por discapacidad o invalidez son el 70% del haber mínimo y la PUAM, el 80%.

Asignaciones AUH y SUAF

DNI terminados en 0 > lunes 8 de julio

DNI terminados en 1 > miércoles 10 de julio

DNI terminados en 2 > jueves 11 de julio

DNI terminados en 3 > viernes 12 de julio

DNI terminados en 4 > lunes 15 de julio

DNI terminados en 5 > martes 16 de julio

DNI terminados en 6 > miércoles 17 de julio

DNI terminados en 7 > jueves 18 de julio

DNI terminados en 8 > viernes 19 de julio

DNI terminados en 9 > lunes 22 de julio

El 4,2% de aumento será para todos los beneficiarios, basado en el índice de inflación de mayo. Así, la AUH se eleva a $61.981 por hijo o $201.829 por discapacidad, mientras que SUAF sube a $38.738 por hijo o $126.143 por discapacidad dentro del tramo 1, ya que las cifras bajan si los ingresos suben y se superan los topes vigentes.

Falta que confirmen otros calendarios, pero se espera que la asignación por embarazo también empiece a cobrar el lunes 8 de julio, mientras que las Becas Progresar se empezarían a acreditar desde el miércoles 10. Además, Volver al Trabajo se pagaría el viernes 5 y Acompañamiento Social el miércoles 10 de julio.

¿Cómo consultar la fecha y lugar de cobro?

Como todos los meses, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES y elegir la opción que corresponda según la información que quieran consultar: