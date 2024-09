Monotributo Social | Millones de personas perderán la obra social

Este mes, el Gobierno Nacional anunció que todos los beneficiarios de planes como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social que tengan el Monotributo Social, deberán reempadronarse de forma obligatoria para mantener dicho régimen y no perder beneficios como aportes y obra social para ellos y su grupo familiar.

Como era de esperarse, la noticia generó una catarata de dudas y confusiones, como también reclamos de parte de los monotributistas activos. La realidad es que queda poco tiempo para hacer el trámite y aún hay personas que no saben sobre la gestión porque hubo poca comunicación sobre la medida.

Es por eso que la presidente de Monotributistas Asociados República Argentina (M.A.R.A), Noelia Villafañe, habló con Acceso Directo de Ciudadano News para brindar claridad sobre el tema y, a su vez, una relativa tranquilidad para algunos titulares. Sin embargo, otros tienen aún más preocupación.

Consultada sobre la situación, Villafañe explicó que se dio muy poco tiempo para realizar el reempadronamiento y que en ese período, no se notificó como correspondía para que todos lo completen. Actualmente la fecha límite es el 30 de septiembre, pero desde M.A.R.A se reunieron en el Ministerio de Capital Humano y esperan una respuesta sobre la proposición que realizaron para aliviar a los contribuyentes: extender el trámite hasta diciembre.

Por ahora no hay novedades, pero se espera que haya predisposición, ya que la titular también indicó que hasta ahora solo el 20% hizo el reempadronamiento.

¿Qué pasará si no se hace el reempadronamiento?

Quienes no realicen el trámite obligatorio serán dados de baja automáticamente del Monotributo Social y, como consecuencia, perderán la posibilidad de aportar para una futura jubilación y su cobertura de salud mediante la obra social, tanto el monotributista como sus adherentes, que es el grupo familiar.

Pero esto no es todo. Noelia Villafañe anticipó que desde el Gobierno Nacional necesitan que el 85% se reempadrone para no perder el financiamiento a las obras sociales de millones de monotributistas, no solo sociales, sino de otras categorías. En ese sentido, peligra la cobertura de un grupo masivo en todo el país.

¿Los planes sociales perderán su beneficio?

La relativa tranquilidad es para los titulares de Volver al Trabajo (VAT), el Plan de Acompañamiento Social (PAS) y Microcrédito (CONAMI). Los titulares deben saber que si no realizan el trámite, solo perderán el monotributo pero no el programa.

Por otro lado, aquellos que nunca tuvieron monotributo social, no están obligados a inscribirse y por ende no deberán realizar ninguna gestión antes de que termine septiembre. Por su parte, los monotributistas sociales que pagan por su cuenta el aporte que indica su credencial, no están obligados a reempadronarse.

¿Cuáles son los cambios con el reempadronamiento?

En primer lugar, los monotributistas sociales empezarán a pagar el 50% del aporte de obra social por ellos y por cada integrante de su familia que esté asociado a partir de octubre. Esto significa que deberán abonar $6.900 más por cada uno, lo que en un grupo de 4 integrantes da un total de $27.600. Por este motivo, muchos eligen darse de baja.

Por otro lado, a partir del mes que viene estarán obligados a emitir, por lo menos, 6 facturas por semestre (6 meses), algo que antes no era un requisito.

Como indicó Villafañe, se intentará extender el período de reempadronamiento para "cuidar a los monotributistas" y buscar una alternativa a esta situación, aunque por ahora es muy necesario para algunos de ellos completar el trámite antes de que llegue la fecha límite. El proceso es sencillo y se realiza a través de Mi ANSES.