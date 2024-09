Monotributo Social: qué pasa con Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Recientemente el Ministerio de Capital Humano anunció algunos cambios en el Monotributo Social y principalmente un trámite obligatorio que deberán realizar los contribuyentes, entre ellos titulares de Volver al Trabajo y el Plan de Acompañamiento Social (PAS).

Sin embargo, aunque parecía todo claro, de a poco surgieron muchas dudas e incertidumbre sobre el futuro de estos beneficiarios, que desde hace tiempo cobran lo mismo y no tienen aumentos. Pero hay novedades que pueden traer cierta tranquilidad en cuanto a los requisitos.

En esta nota explicamos de qué se trata el reempadronamiento del Monotributo Social, quiénes deben realizar esta gestión y todo lo que deben saber los titulares de estos programas sociales en septiembre.

Reempadronamiento monotributo social

Después de notar ciertas irregularidades en el sistema, el ministerio anunció que todas las personas que tengan Monotributo Social y estén en programas como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, deberán reempadronarse, trámite que será totalmente obligatorio para permanecer en el régimen como contribuyentes.

Además, desde octubre, los monotributistas que se encuentren incluidos en programas sociales comenzarán a pagar el 50% del costo de la obra social ($6.900) por el titular y por cada uno de sus adherentes. Con esta medida, el Gobierno ahorrará más de $7.200 millones al mes.

¿Volver al Trabajo y el PAS deben anotarse?

No. Estos planes no están obligados a anotarse y obtener el monotributo. De hecho, no es necesario, pero aquellos que ya lo tengan y lo paguen todos los meses sí deberán hacer el reempadronamiento. Cabe recordar que acceder a este monotributo fue algo muy común entre los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.

De todas formas, los beneficiarios de los programas sí deben mantener actualizados sus datos y cumplir con las actividades o contraprestaciones que se solicitan en los planes, pero su traspaso a ellos fue automático y nadie puede darles de baja salvo el ministerio por algún incumplimiento.

¿Qué pasa si no se hace el trámite?

Si no se realiza el trámite obligatorio, únicamente para quienes son titulares del monotributo, se les dará de baja y dejarán de permanecer en el régimen tributario, lo que influirá en cuestiones importantes como los aportes que hacen todos los meses para jubilarse en un futuro y su cobertura de obra social, tanto para el titular como para el grupo familiar que esté adherido.

La gestión se realiza a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y clave de seguridad social. Dentro de la app se deberá entrar a 'Programas y beneficios' y luego seleccionar la opción de 'Reempadronamiento Monotributo Social'.

El trámite es individual y obligatorio

Una vez dentro, los contribuyentes deberán colocar reempadronamiento en la parte de 'tema' y en el motivo 'continuar con monotributo social' o, de lo contrario, darle de baja. Con la solicitud completa se podrá enviar y hacer el seguimiento de la misma en la aplicación.

Hasta el momento, el ministerio no dio una fecha límite exacta, pero se aclaró que el trámite se debe hacer durante el mes de septiembre, por lo que se estima que será hasta el viernes 30.

Importante: se recomienda realizar las consultas sobre el uso de la página al 130 de lunes a viernes de 8 a 20.

Se puede hacer durante el mes de septiembre

A su vez, se recomienda ingresar a la página oficial para obtener más información, ya que se aclara que aquellos que mantengan el monotributo estarán obligados a emitir un mínimo de 6 facturas por semestre.

¿Cuánto cobran los planes en septiembre?

La fecha de cobro de ambos planes fue el jueves 5 de septiembre y aún deben percibir $78.000 porque el Gobierno Nacional congeló el monto. Además, por ahora no anunciaron un aumento y no se sabe cuándo podrían cambiar las medidas.

Quienes sí tuvieron un nuevo aumento este mes son los beneficiarios de ANSES, quienes cobrarán un 4,03% más y tendrán otro incremento en octubre de acuerdo a la actual fórmula de movilidad. Además, este lunes 9 de septiembre inició el calendario de pagos por terminación de documento.