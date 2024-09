ANSES: calendario de pagos con cambios en octubre 2024

Mientras avanza el calendario de pagos de septiembre 2024, ANSES ya confirma diversas fechas de cobro para octubre y nuevamente tendrán algunos cambios que afectarán a miles de personas.

El próximo mes estará marcado por el nuevo aumento y la expectativa, puesta en otro bono para jubilados y pensionados, entre otros cambios y novedades que surgieron en los últimos días. A todo esto se suman las modificaciones en el cronograma, algo que no sucedió en septiembre.

A continuación detallamos de qué se tratan los cambios en el calendario de ANSES y a quiénes afectarán, cuáles son las fechas de cobro confirmadas para octubre y cuáles serán los montos actualizados para cada titular.

¿Por qué hay cambios en las fechas?

En general, las modificaciones que hace el organismo en los cronogramas tiene que ver con feriados porque se trata de días no hábiles en los que no salen pagos. En septiembre no ocurrió, pero octubre retoma los cambios para diversos grupos.

En este caso se dará a raíz del viernes 11 de octubre, el cual se dispuso como feriado con fines turísticos que se suma al sábado 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que será un fin de semana largo en todo el país.

¿Qué fechas tienen cambios en octubre?

Con el feriado confirmado, el Gobierno Nacional ya tenía previsto el cambio y así lo estableció hace tiempo en la Resolución 195/2024, que define los calendarios de varios meses. Para octubre, influirá en:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo.

Pensiones No Contributivas (PNC).

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Estos serían los titulares que con seguridad tendrán cambios en sus fechas, pero dado que el feriado es el 11, lo más probable es que también impacte en la Asignación por Embarazo (AUE), Prenatal y Maternidad, Becas Progresar, entre otros.

¿Cuándo se cobra en octubre 2024?

Con la normativa vigente, ya se pueden anticipar todos los cronogramas de octubre, que son enumerados a continuación.

Jubilados y pensionados

Lo cierto es que el calendario iniciará un día antes, en relación a septiembre, pero de igual manera se atrasa un día para algunos y un poco más para otros, teniendo en cuenta los fines de semana.

Jubilados con haberes mínimos:

DNI terminados en 0 > martes 8 de octubre

DNI terminados en 1 > miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 2 > jueves 10 de octubre

DNI terminados en 3 > lunes 14 de octubre

DNI terminados en 4 > martes 15 de octubre

DNI terminados en 5 > miércoles 16 de octubre

DNI terminados en 6 > jueves 17 de octubre

DNI terminados en 7 > viernes 18 de octubre

DNI terminados en 8 > lunes 21 de octubre

DNI terminados en 9 > martes 22 de octubre

Jubilados que superan la mínima:

DNI terminados en 0 y 1 > miércoles 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3 > jueves 24 de octubre

DNI terminados en 4 y 5 > viernes 25 de octubre

DNI terminados en 6 y 7 > lunes 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9 > martes 29 de octubre

El mes que viene impactará el 4,17% de aumento por la fórmula de movilidad. De esta manera, los montos para jubilados y pensionados serán:

Jubilación mínima > $244.320 sin contar un posible bono, el cual todavía no fue confirmado.

$244.320 sin contar un posible bono, el cual todavía no fue confirmado. Dos haberes mínimos > $488.640 sin bono.

$488.640 sin bono. Jubilación máxima > tiene un tope máximo, el cual se eleva a $1.644.046 en octubre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 > martes 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3 > miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5 > jueves 10 de octubre

DNI terminados en 6 y 7 > lunes 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9 > lunes 14 de octubre

Las cifras de cobro para las PNC serán:

PNC Madres de 7 hijos > cobran lo mismo que la jubilación mínima, es decir $244.320. Sin embargo, agregarán la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de 17 años, la cual aún no tiene aumento.

cobran lo mismo que la jubilación mínima, es decir $244.320. Sin embargo, agregarán la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de 17 años, la cual aún no tiene aumento. PNC por vejez, invalidez o discapacidad > perciben el 70%, o sea $171.024 aproximadamente.

perciben el 70%, o sea $171.024 aproximadamente. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) > es el 80% del haber mínimo, por lo que debe cobrar $195.456 en octubre.

Importante: lo más probable es que se pague un bono en octubre, pero en las próximas semanas debería ser confirmado.

Asignaciones AUH, SUAF y más

DNI terminados en 0 > martes 8 de octubre

DNI terminados en 1 > miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 2 > jueves 10 de octubre

DNI terminados en 3 > lunes 14 de octubre

DNI terminados en 4 > martes 15 de octubre

DNI terminados en 5 > miércoles 16 de octubre

DNI terminados en 6 > jueves 17 de octubre

DNI terminados en 7 > viernes 18 de octubre

DNI terminados en 8 > lunes 21 de octubre

DNI terminados en 9 > martes 22 de octubre

Aunque todavía no están confirmadas las fechas, se espera que la AUE y Prenatal empiecen a cobrar el miércoles 9 de octubre.

Por otro lado, los montos para las asignaciones serán:

Asignaciones AUH y AUE > ambas se elevarán a $70.231 contemplando el 20% retenido. En el caso de la AUH el monto se aplica para cada hijo a cargo. En cambio, AUH por discapacidad aumenta a $228.693 aproximadamente.

ambas se elevarán a $70.231 contemplando el 20% retenido. En el caso de la AUH el monto se aplica para cada hijo a cargo. En cambio, AUH por discapacidad aumenta a $228.693 aproximadamente. Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Prenatal > el salario familiar debe subir a $43.895 por hijo o $142.935 por discapacidad dentro del tramo 1, ya que la cifra baja si se superan los topes. Además, Prenatal tiene el mismo valor.

¿Cómo consultar la fecha y liquidación?

Para conocer cualquier fecha y lugar de cobro de cada beneficiario, hay que ingresar a la sección 'Cobros' de Mi ANSES, pero es necesario tener en cuenta que suelen actualizarse durante los primeros días del mes.

Además, las asignaciones deben entrar a 'Hijas e hijos' y luego seleccionar 'Mis Asignaciones' para conocer la liquidación completa con aumento y extras. De esa manera, sabrán cuánto les corresponde cobrar en octubre.

Por su parte, los jubilados y pensionados deberán ingresar a 'Jubilaciones y pensiones' para luego seleccionar 'Consultar recibos de haberes'. De esta forma verán en detalle el haber con aumento y los descuentos correspondientes.