La Cámara de Comercio y la Federación Económica celebran el accionar de la AFIP

Para la Cámara de Comercio de Mendoza, como para la Federación Económica, el importante operativo realizado por la AFIP en las últimas horas en la provincia, es una clara acción que se reclamaba por el grave perjuicio que producen el comercio ilegal.

Esto es por la acción que concretó recientemente el organismo nacional en comercios de Mendoza, que confiscó más de 200 millones de pesos en mercaderías.

En declaraciones exclusivas a Ciudadano.News, el titular de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITyS), Adrián Alín, indicó: "Esta es una vieja historia de la Cámara Empresaria de la Ciudad y de la Federación Económica, también voy a hablar desde la Federación Económica porque soy vicepresidente a cargo de comercio".

"Es un tema que veníamos planteando desde hace tiempo, la de lealtad comercial y esto tiene que ver con toda una falta de control que se ha venido produciendo a lo largo de los años y el colador que se produce a través de la frontera. Esto no es lo mismo y como atenta contra la PyME argentina, contra la fábrica, la industria del textil y de distintos rubros".

Titular de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITyS), Adrián Alín.

El comercio ilegal se fue instalando con el tiempo, algo que Alín recordó: "Estoy en el año 98, 99, entendiendo que los órganos que tienen que intervenir son los órganos oficiales, tanto la AFIP, Aduanas, Gendarmería, ATM, que son los que cumplen como agentes de policía del Estado y que tendrían que estar más atentos al ingreso y a la exhibición de este tipo de mercadería".

El comerciante explicó, además, cómo se agravó la situación: "Se sostiene el sector del comercio formal con el informal. Esto por supuesto que nos va a ayudar, porque no es lo mismo no tener empleados registrados, no pagar patentes, no pagar impuestos. Bueno, se ha diversificado en distintas provincias".

Finalmente, apuntó al daño que se está produciendo a las Pymes y sus fuentes de trabajo: "El sector de comercio da casi el 19% del PBI y es el que más empleo da a nivel nacional. El daño que se nos hace y que se viene produciendo va a ser irreparable, si no se articula el Estado como para poderlo sostener".

Producción periodística: Daniel Gallardo