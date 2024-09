Cuándo se comenzarán a ver los "brotes verdes" en la economía

Las mediciones, tanto privadas como de organismos públicos, marcan una lenta recuperación en varios sectores de la economía, a distinto ritmo y con diferentes perspectivas, pero los número parecen comenzar a tomar el rumbo que desea el Gobierno nacional.

Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, fue también hasta junio miembro del consejo asesor de Javier Milei. Consultado por Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano.News), destacó: "La clave del presupuesto está el objetivo del gobierno, que además es lo que dijo el presidente.

"No habló sobre el presupuesto, habló sobre los objetivos del presupuesto, que son el equilibrio fiscal y hacer frente a la deuda pública, mantener en equilibrio los mercados de Argentina y para poder acceder a los mercados internacionales. Ese es el objetivo primordial del presupuesto. Después dijo, en tercera prioridad están los gastos que se ajustan con la inflación, ajuste automático, indexados y después a lo último, los gastos discrecionales, pero la clave es el equilibrio fiscal".

El economista Fausto Spotorno.

"Después salieron los números del presupuesto y ahí uno ve que son supuestos un poco optimistas", continuó el economista, agregando que "en cuanto a inflación, tipo de cambio, lo que hace es suponer que el tipo de cambio oficial se mantiene al 2% mensual, después baja al 1% en algún momento del año que viene, no está claro, no ha explicado específicamente y que el tipo de cambio libre está compuesto igual y la inflación también, que todo converge a ese tema".

No hay plata

Milei dijo que este presupuesto primero va a tener en cuenta cuánta plata hay y después en qué se puede gastar, a diferencia de los gobiernos anteriores, que primero establecían cuanto gastar y después ver de donde sacaban los recursos, y terminaban imprimiendo a mansalva. "De hecho es lógico, si querés equilibrio fiscal tenés que plantearlo de esa manera", analizó Spotorno, "lo que se solía hacer también tenía lógica pero nos llevó a una presión tributaria enorme, porque la sociedad hoy tiene infinitos pedidos para el Estado pero los recursos son escasos, entonces en algún momento tenés que decir esto es importante y esto no, y no podes llevar esos números al punto extremo en que deja de ser financiable".

Consecuencias de la recesión

Con respecto a la ponderación de duplicar los ingresos por derechos de exportación -las conocidas retenciones- destacó: "No es que el año que viene crecen las exportaciones y por eso duplica la recaudación, lo que sucede es que este 2024 la recaudación por retenciones fue muy baja porque el dólar soja de Massa del año pasado provocó que muchas exportaciones se adelantaran al 2023, recaudación de 2024 se recaudó en 2023, y por eso que este año tenés una recaudación por retenciones muy baja. Cuando el año que viene vuelva a la normalidad te quedará un salto en retenciones, pero eso es más un efecto de lo que fue la soja de Massa que otra cosa".

Recuperación

"En materia de actividad económica la recuperación se está empezando a ver, pero es una recuperación todavía a velocidades relativamente bajas", remarcó Spotorno, "porque en la recuperación también hay un proceso de cambio en la estructura de gastos de los argentinos, cada vez hay que pagar más tarifas, más servicios públicos, hay menos impuestos inflacionarios y como consecuencia de eso posiblemente haya menos presión o menos facilidad para el aumento de precios o el consumo de algunos rubros que hoy están más o menos peor y eso es este proceso que es como una gran negociación entre sectores, consumidores, distribuidores a ver quién va el costo en la recuperación".

"Tardará lo que tardan todas las recuperaciones pero básicamente todos los ciclos económicos son de 18 meses, desde que empieza la caída hasta que vuelve a recuperarse todo y estamos en los tiempos históricos de eso, están pasando ocho, nueve meses desde que empezó la recesión y estamos empezando a ver una recuperación más clara en todos los sectores, y eso suele pasar en las recesiones argentinas, que posiblemente tengamos 8 o 9 meses hacia delante de recuperación".

También destacó, marcando que "el principio será un poquito más escabroso, después se va a ir recuperando pero sé que no todos los sectores se recuperan de la misma manera , va a ser mucho más heterogéneos, sectores relacionados al agro, la energía, la minería van a recuperarse mejor y más rápido que sectores vinculados al consumo, por ejemplo".

Finalmente, Milei también se comprometió a pagar la deuda pero sin emisión, solo con el excedente de las cuentas públicas.

Consultado sobre el particular, el especialista resaltó: "Los intereses de la deuda se no se van a pagar con déficit, porque Argentina tenía déficit primario y déficit total, es decir, la plata que se recaudaba no alcanzaba ni para pagar gasto primario ni siquiera para pagar los intereses de la deuda, entonces los intereses de la deuda o se terminaban pagando o se renovaban la deuda más los intereses de la deuda, lo cual hacía que con la tasa alta se fuera comiendo el crédito el sector privado",

La otra alternativa era "comprar bonos o había que emitir dinero, y eso es lo que está diciendo el gobierno que no se va hacer, que se va al equilibrio fiscal total, o sea que los intereses se pagan con superávit fiscal, pero igual después queda el capital de la deuda que vence y el gobierno ahí necesita acceder a los mercados internacionales para renovar el capital de la deuda", completó.