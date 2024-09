¿Pampita separada? Indicios de una supuesta infidelidad y el ultimátum de la modelo a Moritán

La relación entre Carolina Pampita Ardohain (46) y Roberto García Moritán (49) parece que "ya no va más", según insistentes rumores de separación. La periodista Yanina Latorre (55) fue la encargada de revelar una noticia que generó gran impacto en el mundo del espectáculo y habría dos motivos que consumaron la ruptura.

Yanina Latorre.

En el programa de LAM (América), Latorre soltó la lengua y reveló que uno de los motivos de la separación se debe al nuevo giro profesional que le dio a su vida Moritán. "Él está muy en su rol político y no genera un peso, y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo", tiró data gracias a su fuente cercana a la modelo.

"Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona", expresó y se atrevió a confirmar que Pampita está separada del empresario y hoy ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, agregó: "Ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido. Se casó y se enamoró porque le pareció un dulce y, textual, 'después se fue dando cuenta que es un nabo'".

Por un lado, la carrera política de Moritán fue uno de los factores que contribuyó a la separación. Sin embargo, otro motivo que molestó profundamente a Pampita fue la posibilidad de que se repitiera una situación similar a la que vivió con su exmarido, quien la engañó con otra mujer.

Acusaciones de infidelidad de Pampita a Benjamín Vicuña.

Se especula sobre una supuesta infidelidad del funcionario y ex legislador porteño con una persona que trabaja en la Legislatura porteña, según la versión del periodista Ángel de Brito, quien dio detalles al respecto. "Habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura. Es el fin de la carrera política de Moritán, porque Pampita sale con el rifle y se termina Moritán para siempre", había dicho el periodista en LAM.

No es la primera sospecha

Latorre expresó que "pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum". "Le encontraron mensajes el año pasado con una periodista en pleno Bailando (América). No sé si consumaron", agregó la panelista.

García Moritán y Pampita.

De Brito no se quedó de brazos cruzados y consultó: "¿Una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente?". "Sí. No voy a decir más que eso. Periodista política", contestó Latorre.

"No sé si él sería picotero. No le gustó a ella algo que leyó en el teléfono y le dijo 'hermano, una más y te vas', pero ojo, por ahí hay algo más. Yo no sé qué dicen los mensajes, si no lo diría. Ella le encontró algo que no le gustó con una periodista", cerró.