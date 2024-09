Nuevo póster de 'Nosferatu', la versión de Robert Eggers del Conde Orlok

El esperado remake de Nosferatu, dirigido por Robert Eggers, ha presentado su primer póster oficial, mostrando a Bill Skarsgård (34) como el icónico Conde Orlok. La imagen da un primer vistazo al personaje, quien en esta versión parece lucir cabello, una novedad en la representación del vampiro clásico.

La película, que llegará a los cines el 25 de diciembre de 2024, es descrita como un oscuro relato gótico ambientado en la Alemania del siglo XIX. Además de Skarsgård, el reparto incluye a Willem Dafoe (69), Nicholas Hoult (34) y Lily-Rose Depp (25).



Eggers, conocido por su trabajo en La Bruja y El Hombre del Norte, también escribe y produce este remake de la historia, que retoma el clásico de F.W. Murnau de 1922.

¿Cómo fue la producción de Nosferatu?

La producción de Nosferatu de Robert Eggers, ha sido un viaje largo y apasionante. El proyecto comenzó a desarrollarse en 2015, poco después del estreno de la aclamada The Witch. Eggers, conocido por su meticulosa atención al detalle y su estilo visual distintivo, describió esta película como un proyecto de pasión. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, decidió posponerlo para dirigir primero The Lighthouse y The Northman.

En los años siguientes, Eggers enfrentó varios desafíos, incluido el cambio de elenco debido a conflictos de programación. Anya Taylor-Joy (28), una colaboradora frecuente, estaba originalmente adjunta al proyecto, pero tuvo que retirarse.

Finalmente, en septiembre de 2022, Bill Skarsgård (33) y Lily-Rose Depp (25) fueron confirmados como los protagonistas, con Nicholas Hoult uniéndose al elenco el mes siguiente. Otros miembros destacados del reparto incluyen a Aaron Taylor-Johnson (34), Emma Corrin (28), Ralph Ineson (54), Simon McBurney (66) y Willem Dafoe (68).

La filmación principal tuvo lugar en y alrededor de Praga, República Checa, desde febrero hasta mayo de 2023. Eggers y su equipo eligieron locaciones históricas, como el castillo de Rožmitál del siglo XIV y el complejo de Invalidovna en Praga, para capturar la atmósfera gótica de la película.

Bill Skarsgård, quien interpreta al icónico Conde Orlok, dedicó mucho tiempo a prepararse para el papel. Trabajó con un cantante de ópera para bajar el tono de su voz y pasó hasta seis horas diarias aplicándose maquillaje prostético.

Sobre su experiencia, Skarsgård comentó: "Fue como conjurar el mal puro. Me tomó un tiempo sacudirme el demonio que había invocado dentro de mí".

¿Cuándo se estrena Nosferatu?

Los fanáticos del cine de terror y del trabajo de Robert Eggers no tendrán que esperar mucho más para ver esta nueva interpretación de Nosferatu. La película está programada para estrenarse en cines en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2024, justo a tiempo para la temporada navideña. Este lanzamiento por Focus Features y Universal Pictures en el ámbito internacional promete ser un regalo anticipado para los amantes del terror gótico.