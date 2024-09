Lollapalooza 2025: el line up, día por día, del festival

Con la décima edición de Lollapalooza Argentina cada vez más cerca, miles de fans cuentan los días para ver a sus artistas preferidos y disfrutar de la experiencia única del festival.

En ese sentido, a dos semanas del lanzamiento del line up, este miércoles se dio a conocer el line up del evento que reunirá artistas internacionales, locales, emergentes y consagrados en el Hipódromo de Palermo del 21 al 23 de marzo.

El día uno de la histórica edición estará encabezada por Justin Timberlake, el príncipe del pop y ex NSYNC, y la estrella canadiense Alanis Morissette. De esta manera, el viernes 21 de marzo, será el primer show del intérprete de "Can't Stop the Feeling!" en Argentina. El estadounidense, uno de los más grandes representantes del pop de las últimas décadas, llega al país con su primer álbum solista en más de seis años. Por su parte, Morissette se reencontrará con el público argentino tras sus visitas en 1999 y 2009, en la cual se lució con dos shows en el Luna Park. Esta vez, ante la mirada de 100.000 personas, la artista brillará con himnos crudos de desamor como "You Oughta Know".

La grilla de este primer día seguirá con Foster the People, presentando su nuevo disco Paradise State of Mind, Los Ángeles Azules con su cumbia mexicana, y CA7RIEL & Paco Amoroso, la dupla argentina que recientemente presentó su primer álbum de estudio, Baño María, en el Movistar Arena. Además, la jornada tendrá a exponentes como Mon Laferte, Charlotte de Witte, Parcels, BLOND:ISH y Lasso, entre muchos otros.

El segundo día del festival, presentado por FLOW y producido por DF Entertainment y C3 Presents, estará marcado por headliners como Shawn Mendes y TOOL. El canadiense estrenará todo el material de Shawn, el disco que lanzará en octubre y marcará su profundo regreso a la música luego de enfrentar un proceso de autoconocimiento.

Mientras, la legendaria banda de metal progresivo, que visitará el país por primera vez, pondrá el broche de oro a la jornada a puro virtuosismo. Como abanderados de la música argentina WOS y La K'onga pondrán a saltar a miles de almas con su ritmo.

El sábado 22 de marzo también contará con la presencia de Tate McRae. La joven canadiense llega como una de las mayores nuevas exponentes del pop. La artista 21 años presentará lo mejor de sus dos álbumes Think Later y I Used to Think I Could Fly. Además, el DJ y productor rusoalemán Zedd pondrá a todos a bailar electro y dance, Teddy Swims brillará en el cruce de R&B, soul, country y pop y The Marías traerán todas las canciones de The Submarine Tour. Completarán la grilla artistas de la talla de Sepultura, Inhaler, Wave To Earth, San Holo y Artemas.

La décima edición del festival cerrará con el debut de Olivia Rodrigo en Argentina. La ansiada visita de la intérprete de "Good 4 u" desatará la locura de las y los miles de livies - como se les denomina a sus fans- en el Hipódromo de Palermo.

La joven de 21 años es una de las grandes artistas del último tiempo, creadora de clásicos de pop profundo y punk como los de sus discos Sour (2021) y Guts (2023). Junto a ella encabezará la jornada Rüfüs Du Sol, el icónico trío australiano de shows en vivo de altísimo impacto.

Además, el 23 de marzo contará con la presencia histórica de Tan Biónica como headliner del festival. A casi dos años de que Chano Moreno Charpentier anunciara el regreso de la banda sobre el escenario Flow, el piberio biónico vivirá una nueva fiesta. Nathy Peluso desplegará toda tu potencia y encanto con el material de GRASA, su último disco; Benson Boone deleitará con su pop intimista que condensa en "Beautiful Things"; Girl in Red, una de las promesas más contundentes del pop actual hará su primer show en Argentina; y el DJ James Hype será el responsable por encender la pista a puro EDM.

Los tickets para el festival se consiguen en el sitio All Access y con el hashtag oficial #LollaAR10años las redes también ya son protagonistas de un show que no tiene techo. Vale recordar que la novena edición, realizada en marzo de 2024, marcó un hito en convocatoria, tanto en el predio del hipódromo como en las más de un millón de personas que lo siguieron a través de Flow.