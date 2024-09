¡Atención! Con la excusa de "protegerte", los delincuentes vacían tu cuenta

Ante las múltiples modalidades de estafa y formas de prevenirlas, los ciberdelincuentes deben reinventarse constantemente. Este nuevo método de engaño muestra credibilidad y fingiendo ayudar a la víctima la hace caer en sus redes.

Según informó el diario La Voz del Neuquén, le sucedió a una vecina de Cutral Co que intentaron hacerle creer que la llamaban desde la billetera digital Mercado Pago para alertarla de un intento de estafa a su cuenta y manifestarle que la ayudarían.

Era todo lo contrario. La mujer aún no había sufrido ningún engaño, pero estaba a punto de caer en la trampa de estafadores.

Lo que el farsante utilizó como excusa de su llamado, luego de presentarse como empleado de Mercado Pago, fue que se había registrado desde el perfil de la mujer una supuesta compra hecha por alguien ajeno a la cuenta, desde una localidad de la provincia de Buenos Aires, lo que había alarmado a la empresa.

Por eso, tras verificar que la vecina de Cutral Co no había realizado dicha compra (que nunca existió), le explicó los pasos para cancelarla y luego proteger su cuenta. Con este supuesto fin de brindarle seguridad, le solicitó los datos bancarios.

"Me dijo que en Quilmes, una mujer había comprado un TV de 54 pulgadas con mi cuenta de Mercado Pago y que yo debía negar la autorización de compra para que no se me cargara el valor de la adquisición del televisor", explicó la mujer a la prensa local.

Afortunadamente, la mujer no brindó la información y le avisó a su hijo que la alertó que podría tratarse de una estafa y que no debía aportar ningún dato, sino simplemente ignorar el llamado.

La estafa de "proteger cuenta"

Aunque no es el más habitual, los delincuentes están advirtiendo que la difusión de las distintas modalidades de estafa reducen el número de potenciales víctimas, por lo que han comenzado a utilizar el intento de estafa como principal engaño.

Al poco tiempo, algunos vecinos recibieron mails con fines de estafa, simulando ser del Banco Provincia del Neuquén (BPN) bajo la excusa de "proteger su cuenta" ante movimientos sospechosos.

La estafa de "proteger su cuenta".

Algunos clientes del BPN confirmaron haber recibido una notificación por correo electrónico que les advertía sobre una transferencia rechazada desde su cuenta y les pedía "asegurar su cuenta".

"Estimado cliente (a), la transferencia de $135,999.00 al alias marino.alta.telefono ha sido rechazada por razones de seguridad. Si usted no autorizó esta transacción, es crucial que tome medidas inmediatas para proteger su cuenta. Por favor, haga clic en el siguiente enlace para asegurar su cuenta de inmediato", dice el texto del email que varios clientes del banco afirmaron haber recibido.

El comunicado enviado por correo electrónico, contaba con el logo y la estética propios de la entidad bancaria y con un botón con la leyenda "PROTEGER CUENTA", que llevaría a una página apócrifa del banco provincial, donde al ingresar sus datos los usuarios habilitarían a los estafadores a acceder a sus cuentas y vaciarlas. Una nueva modalidad de la ya conocida maniobra de phishing.

Otros usuarios han reportado la llegada de emails similares mediante los cuales los delincuentes solicitaban a cada cliente ingresar a su cuenta ante posibles desactivaciones de la misma, ingresos no autorizados y deudas.

Ante la recepción de estos llamados o correos, es fundamental desconfiar de comunicaciones de este tipo y tomar contacto de inmediato con cada entidad bancaria o crediticia por sus canales oficiales.

Con información de LM Neuquén