Vishing: clonan voces con Inteligencia Artificial para estafar por WhatsApp

Una nueva ciberestafa se extiende por el mundo y está llegando a la Argentina: se trata del Vishing. Los ciberdelincuentes clonan voces y la usan para enviar mensajes por WhatsApp solicitando dinero.

El término fusiona dos palabras: 'voice' y 'phishing' y se refiere al tipo de amenaza que combina una llamada telefónica fraudulenta con información previamente obtenida desde internet.

Usan la Inteligencia Artificial para estafar

Las estafas con voces clonadas por inteligencia artificial (IA) se tratan de un ciberataque que utiliza esta tecnología para imitar voces y suplantar la identidad de familiares y amigos para engañar a sus víctimas.

El 77 % de las víctimas terminan cayendo en la estafa

De acuerdo a una encuesta realizada por compañía de software especializada en seguridad informática McAfee, el 77% de las víctimas de esta modalidad de fraude terminaron enviando dinero.

El abogado Rodrigo Bionda, especialista en la prevención de ciberdelitos, dio recomendaciones para estar atentos a las maniobras sofisticadas vinculadas a la inteligencia artificial.

"Debemos empezar a descreer de todo lo que vemos y escuchamos", advirtió el especialista. "No hay que atender llamados de números provenientes del exterior", aconsejó Bionda.

"Si la grabación ronda el medio minuto, ya sería imposible darse cuenta si es real o no. Hice una prueba de videollamada con una versión paga de inteligencia artificial y es imposible darse cuenta si estamos frente a la persona original", explicó el abogado y detalló que se llega a imitar las voces hasta en un 95 %.

Al momento la modalidad incluye llamadas de WhatsApp, pero el especialista advirtió que el próximo paso será que clonen video llamadas.

Consejos para evitar caer en vishing

Para evitar las estafas de vishing, se aconseja no responder llamadas de números desconocidos y no proporcione información privada por teléfono. Ante la sospecha de que la persona que llama es un estafador, se recomienda cortar la comunicación.

Los estafadores de vishing pueden disponer de información personal sobre sus víctimas. Nunca se debe proporcionar o confirmar información privada por teléfono, ni llamar a ningún número de teléfono que le proporcionen para certificar su identidad.

Configurar el teléfono para no recibir comunicaciones desde números desconocidos no es la solución definitiva, los estafadores no suelen respetar la solicitud de no recibir llamadas no solicitadas.

Se aconseja no responder a cualquier número desconocido. Al recibir una llamada solicitando dinero, aunque la voz suene familiar, se recomienda cortar la comunicación y volver a llamar al destinatario para confirmar que efectivamente es nuestro conocido y no un ciberdelincuente.

Estas estrategias de prevención pueden funcionar contra estafas de todo tipo, tanto en línea como fuera de línea.

