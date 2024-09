"Seguimos exigiendo al Vaticano tolerancia cero contra los abusadores"

El caso tiene lugar y fecha: Córdoba, año 2021. En esa provincia, y en ese año, se recibieron múltiples denuncias contra un sacerdote mediterráneo, el cura Ariel Príncipi, acusado de abuso de menores.

Tiempo después, en este 2024, la Diócesis de Río Cuarto, representada por el obispo Adolfo Uriona, decidió expulsar al religioso de su grey, luego de haberse confirmado los hechos, ocurridos en la localidad de La Carlota.

Pero no todas las decisiones de la Iglesia Católica son iguales. El caso Próvolo marca esta diferencia, ya que ninguno de los religiosos, enjuiciados o cumpliendo perpetuas, han sido expulsados, a pesar de que el Vaticano esgrime la bandera de la "tolerancia cero" para los pederastas.

Esta fue el motivo por el que el periodista Daniel Gallardo, de El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14, por Ciudadano News) se pusiera en contacto con Lucas Lecour, abogado de la Fundación Xumek y querellante del controvertido Caso Próvolo.

Ariel Príncipi, el cura cordobés expulsado por la Iglesia Católica

"Entiendo que hay un cambio de política por parte del Vaticano con relación a los abusos sexuales, y tiene que ver con las organizaciones que luchan contra estos hechos, pero también con organismos internacionales como las Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, y hasta la misma asamblea de la ONU, que obligó a modificar la política que tenía Roma en este sentido, que consistía en tapar u ocultar el hecho, o trasladar a los sacerdotes abusadores a otros sitios, para que no sean investigados", comienza el abogado.

"Es una lógica que tiene la Iglesia en algunas partes del mundo, y desde nuestra organización venimos trabajando, denunciando y exigiendo una respuesta diferente a los abusos sexuales. Debería ser 'tolerancia cero' contra ellos, y también para los encubridores de esos abusos, para luego hacer la reparación conveniente e inmediata para las víctimas", detalló Lecour.

Lucas Lecour, abogado querellante del Caso Próvolo

La decisión que se tomó en Córdoba, explica el abogado querellante, no parece ser la misma que se tomó con el resto de los abusos sexuales anteriores: "En nuestro caso, los curas ya tienen condena y la están cumpliendo, pero no se ha tomado la decisión de expulsarlos. Parece que la iglesia mendocina no quiere revisar demasiado su pasado", exclamó el profesional.

Lecour recuerda una película que tiene como eje central el tema de los abusos por parte de curas católicos. Esa película se llama "Spotlight", es del año 2015, y cuenta los hechos que venían ocurriendo desde 1976 en la ciudad estadounidense de Boston. "Esos hechos tomaron notoriedad pública por la película, y por la investigación que realizaron los periodistas del diario The Boston Globe, pero no son tan diferentes de los hechos ocurridos en distintas partes del mundo", explica el profesional.

Kosaka Kumiko, la monja procesada del caso Próvolo

"Hay casos aberrantes en Canadá, Irlanda, Chile o México, hechos que el Papa ha tenido que tolerar en cada una de las visitas que ha llevado adelante. Creo que van generando un cambio de lógica de la Iglesia, que espero que sea concreto y a futuro. No se admite más esa práctica de encubrimiento, de traslado de curas, de tratar de hacer callar a las víctimas. Hace falta una verdadera tolerancia cero, y que no se permita que esto siga ocurriendo, porque el hecho de trasladar a los curas abusadores muchas veces se hace a lugares donde también hay niños", dice Lecour.

Próvolo: el tercer juicio

Lucas Lecour indica que se acerca la fecha del tercer juicio relacionado con los aberrantes hechos ocurridos en calle Boedo, de Luján de Cuyo (Mendoza). "Estamos a la espera de la audiencia que se hará ante la Suprema Corte, y tenemos toda la esperanza de que se concrete, porque la sentencia es aberrante, es algo que no ha tenido perspectiva ni de discapacidad ni de niñez", comenta.

"Anteriormente, se les pidió a los chicos que recuerden con exactitud los hechos que sufrieron cuando eran muy pequeños, y ante los posibles cambios, que son normales, han considerado que dichas modificaciones le quitan credibilidad a su relato, y lo desacreditan.

Esos relatos -detalla el abogado- han sido comprobados con psicólogos y psiquiatras que los han visto, y peritos que los han analizado, sumado a la documentación encontrada en el Próvolo. Hay un montón de testimonios que confían en el relato de los chicos", pontifica Lecour.

Nicola Corradi (fallecido), Armando Gómez (jardinero) y Horacio Corbacho, sacerdote del Instituto Próvolo de Luján de Cuyo

Pero es obvio que habrá que esperar qué decisión tomará la Iglesia con respecto al caso Próvolo. "Lo que se hizo en Córdoba es algo aislado, no es una decisión política generalizada. Y ojalá que se convierta en una política general del Vaticano, de tolerancia cero. Si llegara a ser así, se podría expulsar a Kosaka Kumiko, a Corbacho, y a Corradi", detalla el entrevistado, haciendo mención a que Corradi ya está fallecido.

