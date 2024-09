Por el dólar, hacer turismo es más barato en Tokio que en Bariloche

Iguazú es el destino turístico más competitivo de Argentina sobre un relevamiento a 29 ciudades del mundo. El destino misionero se ubicó quinto en el ranking global, muy por delante de sus pares argentinos como Córdoba (puesto 9), Mendoza (10), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11) y Salta (12). Bariloche (22), se ubicó en el top 10 de las más caras.

El ranking fue elaborado por la consultora Singerman & Makon a base de 29 ciudades considerando un viaje de siete días y seis noches para una persona, valuada en dólares y con una canasta turística que incluye hotelería, gastronomía, city tour, taxi, indumentaria, espectáculo, museo y diferentes productos de una canasta básica. El caso argentino se elaboró con base en el dólar MEP y el marginal.

El informe desglosa la competitividad de las ciudades según los distintos componentes de la canasta que elaboraron.

A tipo de cambio MEP, Bariloche ocupa el top 10 de las ciudades más caras en cuatro rubros: ocupa el puesto 8 entre las más caras en hotelería, el 5 en la canasta de indumentaria, el 10 en la canasta de bienes turísticos, y el 6 en city tours.

Ali Khan, CEO de Lifestylemundo y especialista en turismo internacional, indicó en el magazine de Ciudadano News, El Interactivo: "Fui por 6 semanas a Londres y es más barato que venir acá, ir al supermercado era más barato, lo único más caro fue el alojamiento y el subte".

"Tengo experiencia en esto, durante los últimos 2 años, estaba casi lleno todo el tiempo y me di cuenta el año pasado que bajó el nivel de las reservas. Hablé con los huéspedes que vinieron en los últimos 2 años, pregunté por qué no venían este año y todo me dijeron lo mismo, es muy caro. Es más económico quedarnos en nuestro país o ir a otro lado como Estados Unidos, Europa. Nosotros tenemos viajes por todo el mundo", explicó.

Y agregó: "Ahora está yendo más gente a Brasil. El año pasado había muchos brasileños acá y ahora no hay nadie. Todo el mundo piensa que Argentina es con un nivel para todo el turismo y cuando llegan acá se dan cuenta de que es más cara. El año pasado pagaba 130 mil pesos de alquiler y después de diciembre me cobran en dólares a 700".

"Hay gente que viene igual, visitan el lugar y se quedan 6 meses. Es impresionante lo que tiene este país, es hermoso, desde las Cataratas del Iguazú hasta el Glaciar Perito Moreno. De Argentina me gusta la gente, sobre todo son amables. Llegué en 2003, yo me quedo acá por la cultura porque me encanta", admitió.