"Hay universitarios que están en un nivel económico alto: eso tiene un costo, pero no lo pagan ellos"

El debate sobre el arancelamiento selectivo de las universidades argentinas no ha terminado. De hecho, muchos lo consideran una solución justa para el financiamiento de las altas casas de estudio. La Fundación Libertad y Progreso difundió un informe, en el que destacó que si se implementase un sistema de pagos, podría solucionarse la crisis de financiamiento que atraviesa el sistema, con el resultado de obtener una equidad para todos los estudiantes.

En ese sentido, Manuel Solanet, director de Políticas Públicas en la Fundación Libertad y Progreso, habló en Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) explicó que "hay un estudio que muestra que el 37% de los alumnos que asisten a las universidades públicas provienen de hogares que están en los niveles socioeconómicos alto y medio alto. Ellos son beneficiarios que cuentan con educación universitaria, algo que tiene un costo, pero que ellos no lo pagan. Lo pagan los contribuyentes, tanto los que tienen dinero como los que no lo tienen. Y eso no es equitativo".

Manuel Solanet

"Además -continúa Solanet-, esto se da en una situación como la actual, donde no hay plata para pedir más impuestos. Nuestra propuesta es simplemente un arancel selectivo: que los que pertenecen a hogares de alto y medio nivel de ingresos, que paguen una cuota que compense el costo que la universidad tiene al darles una educación". Pero es obvio que esto necesita un estudio profundo, y una serie de estrategias acordes, para poder llevar a cabo semejante medida. Y la gente de la Fundación Libertad y Progreso parece tenerla.

"La solución podría ser con una declaración jurada que indique qué tipo de hogar tiene el alumno, si es mantenido por sus padres, o si tiene buena situación socioeconómica. Otros países tienen otros métodos: se supone que si un alumno va a una secundaria privada, puede pagar la terciaria. Pero la Argentina no: acá tenemos la gratuidad de las universidades, todos van gratis, y eso no es equitativo. Hasta la misma Constitución Nacional, con su reforma del 94, introdujo el tema de la gratuidad universitaria, pero agregó una palabra, que fue 'equidad', por lo que parece correcto plantear este debate", detalla el entrevistado.

Solanet entiende que hay una resistencia grande a esta propuesta, por lo que supone correcto plantear este debate. "Es lógico hablar de eso ahora, cuando se está discutiendo el presupuesto universitario. No hay discusión de que el sector necesita más plata, pero tampoco es justo que lo paguen los contribuyentes. Ese dinero debería salir de cada uno de los que pueden aportar algo, porque esos mismos se están beneficiando con la educación universitaria", dice.

¿Servirá la propuesta del arancelamiento?

Tanto Virginia Rizzi como Gabriel Landart, conductores del programa, hicieron la pregunta que rondaba el aire: ¿es posible solventar el presupuesto educativo si los estudiantes pagan un arancel? "La respuesta es sí -contesta Manuel Solanet-. Eso está claro por las encuestas socioeconómicas que realiza el Indec, y también por lo que hacen distintas instituciones. Si se pretende que la universidad sea autosuficiente, el costo de las cuotas decaerían en ese segmento, y la cuota tendría un tope de 168 mil pesos mensuales. Si lo comparamos con las cuotas que se pagan en las privadas, estamos hablando del doble. No estamos pidiendo nada extraordinario", comenta.

El referente de la educación entiende que este cambio no sería automático, sino paulatino. "No se le puede poner una cuota a alguien cuando ingresó a una universidad que, cuando entró, era gratuita. Hay que implementarlo con los ingresantes a futuro, pero es una solución estructural. Porque si no, las universidades serán dependientes, y ahí aparece otro tema, que es la autonomía de las universidades, algo que ya aparecía en la reforma universitaria de 1918. Cuando una universidad depende del fisco, y está en la situación en que está ahora, esas universidades no son autónomas", culmina.