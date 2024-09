¿Cambió el mito de los imanes en la puerta de heladeras?

Los imanes en la heladera son un clásico en muchos hogares. Desde pequeños souvenirs de viajes hasta recordatorios importantes, estos adornos se ganaron su lugar en las puertas de estos artefactos.

Sin embargo, años atrás surgió un mito popular que sugiere que los imanes en la puerta pueden afectar su eficiencia y hasta dañar el motor.

¿Es cierto o es simplemente una leyenda urbana?

El origen del mito es incierto, pero se cree que surgió en la década de 1970, cuando se comenzaron a utilizar imanes más potentes en las puertas de las heladeras.

Algunos técnicos y usuarios empezaron a reportar problemas, lo que llevó a la especulación de que los imanes estaban interfiriendo con el funcionamiento del motor.

La ciencia detrás del mito

Para entender si los imanes pueden afectar la puerta de la heladera, debemos considerar cómo funcionan los imanes y los motores eléctricos.

En primer término, se debe decir que los imanes producen un campo magnético que puede interactuar con otros materiales ferromagnéticos,

y después, que los motores eléctricos utilizados en las heladeras funcionan mediante la interacción entre un campo magnético y una corriente eléctrica.

Sin embargo, la mayoría de los imanes utilizados en las puertas de las heladeras son permanentes, que no producen un campo magnético lo suficientemente fuerte como para afectar el motor.

¿Y entonces?

Numerosas investigaciones y pruebas han demostrado que los imanes en la puerta de la heladera no tienen un impacto significativo en su eficiencia o funcionamiento.

Por ejemplo, la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos de Estados Unidos (AHAM) realizó una prueba en el 2003 que demostró que no afectan el rendimiento del electrodoméstico.

Por su parte, la revista Consumer Reports también realizó una prueba en 2011 que confirmó que los imanes no tienen un impacto significativo en la eficiencia de la heladera.

El motivo es otro...

Sin embargo, si el refrigerador es de última generación, es probable que tenga sensores en la parte frontal de la puerta principal que pueden entrar en conflicto con este tipo de souvenir por los magnetos.

Y es porque el campo magnético que crean estos detalles podría afectar las pantallas o hardware que ayuda a las funciones del electrodoméstico. Sin duda al principio o con unos cuantos no pase nada o no parezca estar afectado, pero llevar este hobbie al extremo a la larga podría afectar el refrigerador, y hay que tener presente que los de nueva generación no son nada económicos.

La buena noticia es que los refrigeradores más antiguos no tienen este tipo de problemas, ya que carecen de componentes que puedan ser afectados por esos micro campos magnéticos que se llegarían a crear si es que se llena todo el frente como si fuera un mural.