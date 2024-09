Curiosidades de la palta: rica, nutritiva, y con misterios escondidos

Es fuente de grasas saludables, que protegen al organismo y a todo el sistema cardiovascular. Es una fuente maravillosa de vitaminas A, C, E y K, además de ácido fólico y minerales esenciales como el potasio y el magnesio. Y cada vez, más personas la incorporan para desayunar con dips, salsas, untables y ensaladas. La palta está presente en guarniciones y platos principales, y es uno de los ingredientes que más terreno ganó en las cocinas en los últimos tiempos.

Esta ganancia de adeptos hizo que comenzaran a aparecer creencias y controversias al momento de su consumo. Algunas forman parte de mitos sin valor, y otros son simples dudas referentes a uno de los vegetales 'vedette' del momento.

De origen americano, esta fruta tiene más potasio que una banana

-¿Es una fruta? Sí, es una fruta. Ofrece un sabor único al paladar, y es extremadamente versátil a la hora de preparar comidas, desde el desayuno hasta las cena. La diferencia principal entre frutas y verduras es que, si bien ambos alimentos proceden de plantas, si en su interior hay una semilla, es una fruta. Del mismo modo llamamos verdura a otros alimentos que son frutas: tomates, pepinos, zapallos y berenjenas.

-¿Engorda? No, no engorda. Nadie engorda o adelgaza por culpa de un alimento. Engordamos porque consumimos más calorías de las que necesita nuestro cuerpo, y eso pasa cuando combinamos alimentos en nuestra dieta diaria. La creencia nace por el alto contenido de grasa que posee la palta, pero no es más que una ayuda para tener una dieta más sana, y controlar así el apetito.

-¿Es saludable? Sí, es muy saludable. Es fuente de grasas 'buenas', de ácidos grasos monoinsaturados que protegen al organismo, sobre todo al sistema cardiovascular, similar a lo que hace el aceite de oliva. La grasa de la palta siempre será mejor que la que aparece en bizcochos, galletas y otros procesados como barras de cereal y alimentos precocidos para congelar. Es más: la cantidad de grasa que tiene hace saciar el apetito más rápido, y es de digestión lenta, por lo que el cuerpo tarda más en volver a sentir apetito.

Uno de los mitos indica que la palta engorda: no, no engorda. Y es más sana que un café.

-¿Se puede congelar? Mucha gente piensa que la palta no se congela, y terminan dejándolas afuera de la heladera, con el consiguiente proceso de maduración extrema. Es importante tener en cuenta si la vamos a utilizar en el corto plazo, para poder dejarlas fuera de la heladera. De no ser así, se pueden congelar. La mejor manera de conservarlas es partirlas a la mitad, sacar la enorme semilla, e incluso mezclarla con jugo de limón.

-¿Ayuda a la digestión? Existe el mito de que, como tiene alta cantidad de grasa, la palta es pesada para la digestión. Sin embargo, es excelente para el tracto intestinal, y como aporta mucha fibra, ayuda a regular el tránsito. Cada palta posee 7 gramos de fibra, muy beneficiosa para el sistema digestivo.

-¿Tiene potasio? Sí, y más que las bananas. Una banana aporta unos 400 mg de potasio, y con media palta superamos los 450 mg.

Potasio y magnesio: parte de los componentes de la palta

Ideas para una fruta única

Gracias a su gran versatilidad, la palta se puede usar desde el desayuno hasta la cena. Se puede agregar en platos salados y dulces como smoothies y mousses. Es un gran sustituto de la manteca y crema de leche en recetas, por lo que es un gran aliado en recetas vegetarianas y veganas.

En desayunos se puede consumir en trocitos o pisada, acompañada de huevo, sola o con queso. Combinar este tipo de alimentos en el desayuno permite que nuestro páncreas descanse y no produzca tanta insulina. Ayuda a eliminar la ansiedad y el picoteo de querer comer una hora después de desayunar.