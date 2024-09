El mito del deseo sexual espontáneo: cómo afecta tu relación de pareja

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News),la psicóloga y sexóloga Mariana Kersz desmitificó una creencia ampliamente extendida sobre el deseo sexual: la idea de que debe ser espontáneo. Según la experta, este concepto puede ser altamente destructivo para las relaciones de pareja, especialmente en aquellas de larga duración, donde el esfuerzo por mantener viva la chispa es clave para la estabilidad.

"Es un mito pensar que el deseo sexual surge desde la espontaneidad. Creemos que, por el hecho de estar en pareja, el deseo aparecerá solo porque 'me lo merezco' o 'me lo gané'. Sin embargo, el sexo no funciona así; es una construcción que se hace en el día a día y a lo largo del tiempo", explicó Kersz.

La especialista subrayó que, en las primeras etapas de una relación, ambos miembros suelen hacer esfuerzos conscientes para atraer al otro: ropa nueva, citas, cortes de pelo, entre otros gestos de seducción. Con el tiempo, esos esfuerzos suelen disminuir, y se asume erróneamente que el simple hecho de estar juntos garantiza el deseo. "No podemos esperar que, en una relación de 15 años, sin hacer absolutamente nada, mi pareja me desee solo por estar ahí", advirtió.

La experta también señaló que las parejas que planifican sus encuentros sexuales suelen tener mejores resultados. Aunque la idea de fijar momentos específicos puede parecer aburrida o mecánica, la planificación puede abrir puertas a la creatividad y a la reconexión emocional: "Pensémoslo desde otra perspectiva: en lugar de verlo como una rutina, lo podemos plantear como un momento para reconectar y jugar".

La experta destacó el éxito de las relaciones entre amantes, que suelen estar rodeadas de planificación y expectativas. En estos casos, cada encuentro está cuidadosamente preparado, lo que contribuye a mantener la adrenalina y la dopamina en niveles altos. "Las relaciones de amantes suelen funcionar tan bien porque están planificadas; no hay nada espontáneo en ellas. Si logramos que una relación de largo plazo adopte algunos de esos aspectos, también podemos mantener esa chispa de novedad y emoción", expresó.

Para revitalizar la vida sexual en pareja, la especialista sugirió incorporar elementos creativos como lencería, juguetes o accesorios sensoriales. No obstante, insistió en que cada relación es un universo en sí mismo, por lo que es fundamental analizar las dinámicas internas antes de buscar soluciones rápidas. "El deseo sexual no depende solo de un juego de roles o de una pluma en la cama; hay que preguntarse qué está pasando en el vínculo y cómo están conectando emocionalmente".

Finalmente, la especialista concluyó que la clave para mantener una vida sexual activa y satisfactoria radica en no dejar que el deseo se dé por sentado, sino en trabajarlo constantemente, reconociendo que el esfuerzo mutuo es esencial en cualquier relación de pareja.

Repasá la entrevista completa