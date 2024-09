Meningitis: una enfermedad por la que hay que actuar muy rápido

La meningitis bacteriana es la más grave de todas y puede causar la muerte en pocas horas o dejar discapacidades severas. En Argentina se han incluido vacunas para algunas variantes a fin de disminuir la cantidad de casos y la mortalidad, así como también disminuir las secuelas graves y permanentes.

María Eugenia Pannunzio, médica especialista en pediatría e infectología, indicó en el magazine de Ciudadano News, El Interactivo: "Por un lado, meningitis bacterianas se asocian con mayor cantidad de casos durante determinado momento del año, pero tengamos en cuenta que hablamos de una enfermedad que puede producirse en cualquier momento del año. Quizás hay mayor cantidad de casos en estos meses, terminando el invierno y comenzando la primavera".

Cuando adulto, la meningitis puede dejar con problemas en las glándulas suprarrenales, respiratorias, hace una sepsis, secuelas motoras y auditivas.

"Tengamos en cuenta que estamos en un contexto muy particular y esto después de la pandemia se vio un descenso importante en la cobertura de vacunación y eso también puede ser otro factor asociado a que nos encontremos ante una mayor cantidad de casos. Cuando hablamos de meningitis hablamos que la mayoría de los casos son producidos por bacterias y que tienen vacunas disponibles. Hablamos de una enfermedad que se puede prevenir a través de la vacunación y estamos en un contexto en que las coberturas de vacunación son muy bajas para todas las causas de meningitis bacterianas, que son tres. La cobertura de vacunación no supera el 80% en el país. En algunas provincias, para lo que es la vacunación de la dosis de refuerzo, la cobertura no supera el 50%", marcó.

Y añadió: "Siempre alentamos a las familias a consultar con sus médicos, a chequear que el calendario de vacunación esté al día porque más allá de cómo iniciaste este espacio estamos en un momento del año en donde puede haber una mayor cantidad de casos, se vienen reportando mayores casos en algunas provincias, hablamos de enfermedades que podemos prevenir con vacunación".

La meningitis deja graves secuelas y aumenta el riesgo de contagio en aglomeraciones.

"La mayoría de las meningitis bacterianas de las que hablamos se transmiten por vías respiratorias. Son enfermedades con un impacto muy grande en la persona que lo padece, el mayor riesgo de contraer la enfermedad y de tener un desenlace no bueno, que en muchos casos puede llevar a la muerte, se da principalmente en los menores de 5 años, en particular en los menores de 1 año. Hablamos de una población muy vulnerable. Es una enfermedad impredecible en el sentido que muchas veces los síntomas iniciales se pueden confundir con cuadros típicos de la infancia, puede haber fiebre, catarro, un poco de molestia y en pocas horas lamentablemente estos cuadros tienden a evolucionar en forma crítica y lleva a requerir en muchos casos la internación", reflexionó.

Reconocer los síntomas de la meningitis es fundamental para recibir atención médica de inmediato y un tratamiento eficaz.

Reconoció que, "es verdad que se siente la rigidez en la parte de atrás del cuello. Es cierto que también estos síntomas aparecen tras unas horas de iniciado el cuadro, que quiere decir, que en general la mayoría de las veces el cuadro se inicia con síntomas que pueden ser comunes con otros cuadros. Con fiebre, puede haber dolor de garganta y con el correr de las horas aparece lo típico de estos cuadros de meningitis. Acá lo que menciona, la rigidez de nuca, sobre todo en los chicos que puedan manifestarlo, hablamos de una edad mayor de 2 a 3 años, que pueden decir que les duele la cabeza.

Ese es un síntoma particular, puede haber una molestia a la luz, pueden aparecer vómitos intensos, puede aparecer un deterioro del sensorio, esto quiere decir que ese chico por ahí está distinto a como es habitualmente. Puede estar más dormido, irritable".

"Es importante que ante estas pautas consulten. También es importante que puedan identificar que pueden aparecer algunas lesiones en la piel que son como unos puntitos rojos. Es muy importante que si los padres evidencian estas lesiones, consulten en forma urgente con el médico.

"Es contagioso, por eso si hay un caso de meningitis bacteriana dentro de un círculo familiar o dentro de la escuela, hay que tomar determinadas conductas que se definen ante cada caso particular. Recordemos que son enfermedades que podemos prevenir a través de la vacunación", insistió.

El nombre de meningitis viene por la inflamación de las meninges, "que es lo que recubre el sistema nervioso, sea el cerebro y todo lo que es la médula, y lo importante a destacar es que esas meningitis pueden ser bacterianas. Dentro de las bacterias que causan la meningitis, una de las más importantes es el meningococo. Se cuenta con vacunación.

Una vacuna que está incluida en el calendario de vacunación que protege contra 4 subtipos de este meningococo. Y después hay otros subtipos que es otra vacuna que no está al momento incluida en el calendario nacional de vacunación, lo que es una de las causas principales de esta enfermedad en los menores de 2 años. De hecho, en los últimos años el 100% de los casos que se reportaron en Argentina en ese grupo de edad, que son los menores de 12 meses, fueron causados por el serogrupo de este subtipo de meningococo B", cerró.