Hay encuestas que indican que la gente sigue confiando en el rumbo del Gobierno nacional

Los resultados económicos favorables a gran parte de la sociedad todavía no se concretan de acuerdo a lo que prometió Javier Milei durante la campaña, sin embargo se mantiene no solamente n alto porcentaje de aprobación sino la percepción que se va por el rumbo correcto.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) buscó respuestas e interpretaciones con Julio Burdman, analista político de Isasi-Burdman Consultores quien explicó: "Si bien hay algunos datos que pueden ser alentadores en materia de baja de inflación, de reactivación económica y en las encuestas se elevó que la gente aún no ve, la gente sigue viendo aumento de precios, no siente que la economía se esté reactivando, tampoco, sobre todo centros urbanos del AMBA o Gran Rosario", aclaró.

Y continuó: "La gente sigue viendo inseguridad pero aun así la gente está como de acuerdo con lo que el gobierno hace, cree que el gobierno va por el buen camino y esa es la principal razón que explica el apoyo que continúa, donde lo fundamental no es la evaluación de los resultados sino la creencia de que el rumbo es el correcto".

"Lo veo no solo a nivel nacional, sino en algunas provincias o municipios donde la gente está avalando a gobernante que hacen cosas parecidas a Milei, por lo tanto, lo que pareciera que está funcionando es una forma de gobernar con la que una mayoría está de acuerdo, hay muchas cosas que propone Milei, por eso en nuestra encuesta vemos 15 iniciativas de gobierno que son muy de esta época y en casi todas nos da que la gente está muy de acuerdo con ellas".

Población expectante

"Algo notorio del tipo de gobierno que encarna Milei a nivel nacional y algunos otros gobernadores e intendentes es que el resultado parece un tema que no es tan importante, lo vimos en el discurso del domingo, Milei planteó el tema que hace falta tener un presupuesto que no dé déficit y mantenga el cepo al estado pero todo lo planteó en términos casi filosóficos, él no dijo vamos a hacer esto porque nos conviene en términos estratégicos, él dijo vamos a hacer esto porque es lo correcto, es casi un discurso moral".

-Hay un hartazgo de la agenda UOC y la sociedad está mostrando que es mucho más reaccionaria de lo que muchos pensamos

-Coincido y hace mucho que es así, Milei ganó las elecciones porque fue el primero que lo tomó de esa forma, en la encuesta por ejemplo, se pregunta sobre el cierre del Inadi y el Ministerio de la Mujer, sesenta y pico por ciento está a favor ahora, no es algo nuevo, hace mucho que esto es así pero la política estaba enceguecida con este punto, era mucho más progresista que la sociedad".

"Otro tema que tuvo mucho que ver con el triunfo de Milei y Villarruel fue el tema del aborto, cuando se aprobó el aborto la mitad de la población estaba en contra y la mitad a favor, o sea, se había partido en dos la sociedad, ahora la política estaba dos tercios a favor, un tercio en contra, ahí también creo que la política no estaba representando correctamente a todo sector de la sociedad que le gustan más las cosas conservadoras y creo que parte del problema de la política era que era más progre que la sociedad y Milei lo está corrigiendo un poco.

Campo, otra realidad

Democracia

Acerca de si se está perdiendo el respeto a la democracia, Burdman agregó: "No creo que el corazón de lo democrático esté en peligro, al contrario, todo este fenómeno q hablamos es muy democrático, pasa que estén un poco más en línea los valores de la sociedad con lo que los gobiernos dicen y hacen es un fenómeno muy democrático, al contrario, cuando el gobierno era demasiado miope o ignorante de ciertos valores de la sociedad y lo lleva para otro lado ahí la democracia no funcionaba tan bien"

"Ahora, el corazón de la soberanía popular creo que va muy bien y es muy democrático que en un país se pueda elegir a alguien que viene completamente de afuera del sistema porque significa que la democracia funciona bien ahora, si hay otro tema que es un poco la discusión que se está planteando que tiene que ver con la calidad de ciertos procesos institucionales"

"Ahí sí la irrupción de un movimiento tan visceral como el mileismo, que aparte lleno de gente que no tiene experiencia, etc., eso sí complica algunos percibimientos y puede dar la sensación de que por el momento se pone en tensión las instituciones, creo que eso se corrige".