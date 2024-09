"El proyecto minero mendocino es compartido por gran parte del arco político"

Emilio Guiñazú, gerente general de Impulsa Mendoza Sostenible, en charla con el programa Círculo Político, de Ciudadano.News, remarcó: "Mendoza hace casi más de cien años que viene fundamentalmente viviendo del desarrollo de su actividad hidrocarburífera. Históricamente, ha sido el sector económico más importante de la provincia y, como todo recurso no renovable, los yacimientos convencionales se han venido agotando y eso tiene su correlato en el nivel de actividad y la recaudación de regalías".

"Mendoza tiene una parte de Vaca Muerta, aunque no es muy grande. Son más o menos mil kilómetros cuadrados y definitivamente la Provincia tiene que hacer su mejor esfuerzo para desarrollar este sector mendocino que hoy se muestra con un potencial interesante. No va a llegar a ser lo que es en Neuquén, pero podría reverdecer hasta cierto punto el desarrollo de la actividad petrolera en Mendoza".

Según Guiñazú, el sector mendocino de Vaca Muerta "no es muy extenso", pero tiene un potencial "interesante". (Foto: Prensa Mendoza)

"Por otro lado, la única actividad que eventualmente puede llegar a tener la importancia económica que supo tener el petróleo en Mendoza es la minería, y son los dos puntos en los cuales deberíamos apostar para poder volver que dotarle a la provincia un motor económico con la potencia que tiene este tipo de actividad".

Con respecto a la Audiencia Pública de Evaluación de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental, que se llevó a cabo en ese departamento, Guiñazú destacó que hubo "un nivel de participación enorme, una muestra clara del apoyo del pueblo malargüino al desarrollo de la actividad, del apoyo de los técnicos que analizaron los proyectos y si bien han encontrado aspectos de mejoras, todos han coincidido en que estamos en condiciones de avanzar con eso".

Mendoza se prepara con el objetivo de desarrollar proyectos de minería sustentables. (Foto: web)

El entrevistado lo definió como un enorme potencial geológico y sin competencia ni por el uso del suelo ni del agua con ninguna otra actividad productiva. Al respecto, expresó que "la visión que tiene la Provincia para el desarrollo de este sector es ampliamente compartida por gran parte del arco político de la provincia, y una vez aprobado las tareas de exploración se inician inmediatamente".

"En el caso de Mendoza, en donde hay una ratificación legislativa, obviamente un soporte popular como el que ha tenido esto en Malargüe debería influir en la decisión política", consideró después.

"Son fuertes las manifestaciones y el interés de muchas empresas privadas, nacionales e internacionales de comenzar a explorar en ese distrito minero, apenas estén dadas las condiciones. Creo que no estamos lejos de empezar a ver los primeros trabajos porque la expectativa es alta, y esperamos que se puedan cumplir todos los plazos faltantes en el tiempo más corto posible".

Audiencia Pública de Evaluación de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental. (Foto: Municipalidad de Malargüe)

En cuanto a si el tipo de mineral que se va a explotar tiene posibilidades de chocar contra lo que dice la ley 7.722, el funcionario aseguró que "la mayoría de los proyectos son cateos, y a partir de una cierta indicación geológica se va a verificar qué es lo que hay y en qué condiciones está. Sabemos que -la ciencia así lo indica- por el tipo de formación geológica es muy probable que encontremos cobre en su forma sulfurada, un mineral que se puede explotar y es compatible con la 7.722. Esto no significa que se puedan encontrar otros minerales que eventualmente no sean compatibles con la ley, y si no lo son, no se podrán explotar".

"El objetivo principal hoy es encontrar cobre, y el 80% del cobre del mundo se produce con métodos que son compatibles con la 7.722. Por eso la expectativa es alta", dijo finalmente Guiñazú.