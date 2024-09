Sistema previsional: fiel reflejo de una economía envilecida

Para dar una idea de la profundidad de la crisis previsional basta con proporcionar un par de cifras: El 70% se quienes están tramitando su prestación se jubilará sin completar los aportes necesarios. Es decir, solo 3 de cada diez han tenido una trayectoria laboral en orden. A la vez, el 59% de los que están percibiendo el beneficio se jubilaron con moratoria.

Eugenio Marí, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, consultado por Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano.News), expresó: "Son los números de un sistema previsional y una regulación laboral totalmente fracasada, ambos, que por un lado, nos dieron trabajadores que no están trabajando en blanco con lo cual no llegan a compensar los aportes, y entonces se tienen que jubilar por moratoria y del otro, nos dieron jubilados que tienen jubilaciones que cada vez van cayendo un poquito más, con lo cual los números nos están diciendo que necesitamos un cambio urgente de nuestro marco laboral y previsional, porque evidentemente las cosas como están no van ni de atrás para adelante y los números son elocuentes, que estemos hablando que 7 de cada 10 personas que se están jubilando en Argentina lo hace sin haber completado los aportes nos debería a todos estar marcando que lo que tenemos hoy no funciona".

Eugenio Marí

Claro que la situación tan grave no es fruto del presente, sino de años de atraso y políticas erróneas, centralmente en las leyes de empleo: "Tenemos un coctel que es explosivo del trabajo en blanco, porque tenemos una economía que como venimos de años de déficit fiscal, de inflación, de endeudamiento, cada vez más impuestos, en estanflación desde el 2012, obviamente a eso hay que sumarle reglas laborales que desincentivan la contratación en blanco, sino que promueven el trabajo en negro y entonces te castigan por trabajar en blanco".

Las cifras de la OIT (Organización Internacional del Trabajo, marcan que el 50% de los trabajadores en Argentina están en la informalidad. "Estos son números muy alejados de lo que tienen países desarrollados, a los cuales nos gustaría parecernos, que tienen tasas de informalidad menores al 5%, y también, son números alejados de lo que hay en Chile, Uruguay, que hay tasas de informalidad entre el 15% y 20%", precisó el economista, para colegir que "evidentemente en Argentina, con las políticas que ha venido aplicando en las últimas décadas no tuvimos buenos resultados, y ahí se nos abre un poco la puerta de las reformas que está impulsando el gobierno actual, incluida la reforma laboral, que mañana entiendo saldrá el decreto reglamentario de la que está en la ley bases, y que nos empieza a abrir la puerta a cambiar esta situación terminal de crisis, que requiere si o si una reforma muy profunda".

Con qué recursos se pagan las jubilaciones

Actualmente, los aportes de los trabajadores activos para abonar la jubilaciones, solo cubren el 51% de la demanda de fondos. Sobre lo que se necesitaría para mejorar la situación del trabajo en primera instancia, y como consecuencia los haberes jubilatorios, Mari planteó: "Lo primero que necesitamos es que la situación deje de empeorar y para que eso pase en términos del poder adquisitivo de las jubilaciones se necesitan dos grandes cuestiones, la primera, profundizar el crecimiento de la economía.

La economía argentina tocó piso en abril y a partir de abril está creciendo, necesitamos profundizar ese proceso de crecimiento, en 2025 las proyecciones de los privados y también del gobierno hablan que la economía crecerá entre 4%, 5%, es un buen número. Hay que seguir por ese camino porque una economía que crece es una economía que paga mejores salarios, que incentiva el empleo y eso significa para el sistema previsional un flujo más importante de aportes, más plata para poder pagar jubilaciones".

"Lo segundo que se necesita es avanzar lo más rápido posible a una reforma laboral y necesitamos cada vez más gente aportando, más gente en blanco, y ahí viene la reforma que en parte está en la ley bases y en otra parte ha quedado pendiente, porque recordemos que la propuesta inicial de la reforma laboral del gobierno, tenemos una parte que está en la justicia que todavía no se termina de definir, y la ley bases salió su versión edulcorada, no es la versión que propuso inicialmente el gobierno sino que es una versión más moderado por los diputados y senadores, con lo cual necesitamos ordenar esas dos cuestiones y en base a eso va a empezar a mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones", destacó.

Y complementó: "Lo tercero que necesitamos que todavía no se está hablando de manera seria es una reforma del sistema previsional, lamentablemente el Congreso usó el proyecto de ley de aumento de las jubilaciones para hacer una propuesta previsional totalmente demagógica, porque presentó un proyecto que decía vamos a aumentar las jubilaciones, pero el cómo no se explica. Entonces, tenemos que hacer una reforma seria del sistema previsional, la han hecho Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, infinidad de países la están haciendo y nosotros tenemos que ir por ese camino, pero eso implica abandonar la demagogia sobre el tema jubilatorio también".

Informalidad laboral en el mundo

Consultado sobre el veto de Javier Milei, sostuvo Mari: "Lo que creo justifica el veto del presidente es el carácter totalmente demagógico que tenía el proyecto del Congreso, era un proyecto que decía artículo 1 se van a aumentar más las jubilaciones, artículo 2 se van a aumentar aún más las jubilaciones, articulo 3 las jubilaciones no pueden ser menos de 1,9% de la canasta básica, articulo 4 se van a aumentar todavía más las jubilaciones, artículo 5 comuníquese.

Eso es demagogia pura porque si uno quiere efectivamente aumentar las jubilaciones tiene que ser consiente que se pagan con los aportes de los trabajadores. Entonces, si queremos aumentar las jubilaciones necesitamos generar incentivos para que haya más aportes".