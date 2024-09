Según un diputado radical el partido tiene que tener coherencia ideológica

El radicalismo ofrece siempre la imagen de duras internas que se disputan qué línea está mas cerca de los principios doctrinarios del partido que lleva más de 130 años en el escenario político nacional. A pesar de tener una representación parlamentaria minoritaria siempre lo que pasa dentro de la UCR es importante para la democracia.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) buscó indagar en la realidad actual entrevistando al diputado nacional por Formosa, Fernando Carbajal, quien de entrada afirmó: "Pedirle un poco de paciencia a la sociedad porque somos conscientes que estas peleas internas cuesta entenderlas pero son peleas que tienen trascendencia porque estamos discutiendo lo que tiene que ver frente al resquebrajamiento y el cambio del mapa político que ha significado el triunfo de Javier Milei".

"En la UCR hay una discusión que es puertas adentro pero que se tiene que hacer a la luz de la discusión pública y tiene que ver con cómo nos paramos frente a este gobierno y sobre todo cómo nos paramos respecto al futuro. Hay algunos que quieren ser oficialistas, está claro, me cuesta entender esta posición porque no encuentro en el gobierno de Milei puntos de contacto con lo que es nuestro modo de entender y resolver los problemas del país".

Fernando Carbajal

"Esto no quiere decir que uno no pueda coincidir con algunas medidas concretas que el gobierno puede plantear, como puede ser alguna medida de desregulación, inclusive la necesidad que hoy nadie discute seriamente de la necesidad del equilibrio y el orden fiscal".

"Esa escuela austríaca medio esotérica de la que habla el presidente no existe ni se aplica en ningún lugar del mundo real, solo en las fantasías y elucubraciones del presidente por lo cual no encuentro puntos de contacto y hay otros que creemos que Milei ha acertado en algún diagnóstico respecto a la situación del país y al clima social pero está claro que no tiene una propuesta creíble para resolver los problemas del país".

"Entonces, lo peor que podemos hacer es mezclarnos con él porque la sociedad cuando vea que esto no funciona y no aparece la solución a los problemas va a tener que buscar una alternativa y si no construimos una alternativa razonable que dé respuesta a los problemas de Argentina van a mirar hacia el pasado y el pasado es el kirchnerismo".

Facundo Manes

Unidad posible

"Lo cierto es que el radicalismo está enfermo, honestamente no creo en la unidad sin coherencia política, la unidad sin coherencia política es amontonamiento y si no hay coherencia en la política, hay ideología e intereses, y yo creo que un partido no se puede agrupar en torno a los intereses porque los intereses cambian. Comparto que el tono siempre tiene que ser respetuoso y cuidado para no incurrir en los excesos que incurre por ejemplo el presidente Milei y todo su staff que están permanentemente en la descalificación".

"Creo que el radicalismo tiene en este momento la necesidad de establecer claramente cómo se para frente al gobierno de Milei, y no tengo dudas que nuestro posicionamiento es que tenemos que ser oposición para poder ser alternativa al oficialismo. Si nos mezclamos con el oficialismo, que es lo que plantean algunos sectores, lo único que vamos a lograr es quitarle a la sociedad la posibilidad de elegir por una alternativa democrática y republicana en el futuro".

Necesidad de un liderazgo

"La cuestión del futuro del radicalismo no creo que pase por una persona, más allá de eso nosotros tenemos figuras emergentes dentro del radicalismo que muestran un modo distinto de hacer las cosas, lo tenemos como en un gobernador como Maxi Pullaro que está empezando a gestionar una provincia extremadamente difícil, tenemos figura en lo legislativo como Facundo Manes, que podría haber hecho la diferencia, esto con el diario del lunes y el resultado electoral quedó muy claro que la sociedad estaba buscando una figura diferente".

Maximiliano Pullaro

"Hace falta un posicionamiento claro de amplios sectores del partido que acompañen esto, por eso no le tengo miedo a la discusión interna porque para que esas figuras y esas potenciales candidaturas del futuro tengan posibilidad de prosperar requiere de un partido que esté organizado y coherente en cómo se para frente a este gobierno que tiene enormes problemas de relación con el sistema republicano y democrático".