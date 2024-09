Denuncian grave impacto económico por las medidas de fuerza en Aerolíneas Argentinas

La industria turística argentina se encuentra en una profunda crisis debido a la ola de paros que afecta al sector aéreo. Los constantes conflictos gremiales en Aerolíneas Argentinas están generando pérdidas millonarias y un caos sin precedentes en los aeropuertos del país.

"Estas intempestivas e irresponsables medidas ya produjeron cuantiosas cancelaciones, demoras y afectaciones directas a los planes de viaje de miles de pasajeros", denunció la Cámara Argentina de Turismo. Según la entidad, las "pérdidas económicas son incalculables" y la falta de previsibilidad está generando un grave daño a la imagen del país como destino turístico.

Vuelos cancelados.

"Un viaje no realizado no implica solamente vacaciones frustradas, también es dejar sin llegar a destino pasajeros que viajan por tratamientos médicos, por trabajo, por encuentros familiares y por urgencias que muchas veces no permiten dilaciones", lamentaron desde la Cámara.

El reclamo de los gremios

Por su parte, los gremios aeronáuticos justifican las medidas de fuerza argumentando que el Gobierno no está dispuesto a negociar y que buscan cerrar la empresa. "Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa", afirmó un dirigente gremial.

Entre las alternativas que barajan los sindicatos se encuentra la posibilidad de llevar a cabo un nuevo paro este fin de semana o paralizar las actividades en los centros de capacitación de pilotos y auxiliares de a bordo, lo que afectaría el servicio a largo plazo.

Un conflicto que pone en riesgo la actividad turística

La situación es cada vez más compleja y genera incertidumbre en el sector turístico. La Cámara Argentina de Turismo exige una solución urgente al conflicto y advierte que la continuidad de las medidas de fuerza podría tener consecuencias irreversibles para la industria.

"Si realmente queremos que la actividad siga siendo una de las principales generadoras de ingresos y divisas a la economía, debemos cuidarla, y darle un marco adecuado para la prestación correcta de los servicios", concluyeron desde la entidad.

En cifras

Más de 37 mil pasajeros afectados en los últimos paros.

en los últimos paros. Pérdidas millonarias para las empresas aéreas y el sector turístico en general.

para las empresas aéreas y el sector turístico en general. Caos en los aeropuertos y cancelación de vuelos.

y cancelación de vuelos. Daño a la imagen del país como destino turístico.

La escalada del conflicto entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno pone en jaque al sector turístico y genera un clima de incertidumbre que perjudica a todos los actores involucrados.