Qué empresas extranjeras podrían quedarse con Aerolíneas Argentinas

En pleno conflicto con los gremios aeronáuticos, el vocero presidencial tiró una bomba en medio de su conferencia de prensa: tras señalar "Vamos a sepultar los piquetes gremiales y los privilegios de la casta aeronáutica, vamos a ir a fondo", explicó que se negocia con varias compañías interesadas para avanzar en una privatización.

A la hora de ponerle nombres a esos interesados, las consultas entre el mercado y también fuentes oficiales de Infobae dejaron un listado que incluye a la colombiana Avianca, la brasileña Azul Líneas Aéreas, el empresario boliviano German Efromovich y un grupo local. El gobierno se encuentra en una etapa de análisis para encontrar los modos de seguir con su idea privatizadora, que fracasó en la Ley Bases, pero con una relación gremial que se hace insostenible.

La Casa Rosada fue sede de una reunión que convocó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe Lisandro Catalán; El ministro de Economía, Luis Caputo; el propio Adorni y el presidente de Aerolíneas, Fabian Lombardo, cuyo tema central fue "terminar con la extorsión de los gremios aeronáuticos".

Una nueva medida de fuerza afecta los vuelos

El presidente de la empresa señaló recientemente en una entrevista radial que varias "compañías internacionales" manifestaron su interés en la adquisición, y confirmó las comunicaciones con grupos comerciales de aeronavegación que desean conocer el estado del proceso de privatización. "Hay compañías internacionales que están interesadas en la compañía y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron. Están interesados en saber cómo sigue la privatización", dijo Lombardo en ese momento.

La que ya descartó cualquier participación en este proceso, a través de un comunicado, fue la chilena Latam: "En relación a declaraciones divulgadas por distintos medios en diferentes países sobre el interés en la compra de Aerolíneas Argentinas, el grupo LATAM informa que no forma parte de estas conversaciones".

En el actual marco legal, la privatización de Aerolíneas Argentinas requiere una ley del Congreso, tras ser quitada del menú de privatizables durante el tratamiento de la Ley Bases, pero el PRO presentó hace dos semanas un proyecto de ley en Diputados para la venta de las acciones de la empresa estatal. La compañía también informó sobre los resultados de sus programas de retiros voluntarios y acuerdos prejubilatorios, concretados desde el inicio de la gestión Milei, que ya hicieron que 1500 personas abandonen la compañía, mientras se redujo el déficit operativo de la compañía en un 70 por ciento, todos pasos de saneamiento en vista de la futura venta.

"Pero este no es el único hito que logramos en este tiempo. Durante este primer semestre redujimos en más de un 70% el déficit operativo, de USD 272 a USD 79 millones. Solamente durante julio generamos una ganancia genuina de más de 20 millones de dólares. La última temporada de invierno en la que el resultado operativo fue positivo fue la de 2017″, señaló el informe del presidente de la empresa.

En campaña, Milei había dicho que de última se la daría para que la exploten los trabajadores, pero la idea no parece cuajar, ya que también sería el fin de los auxilios financieros para cubrir el déficit.