Los chicos argentinos con puntaje perfecto en la fase de grupos

La Selección Argentina masculina se metió en semifinales del Panamericano de Menores 2024 luego de cerrar una fase de grupos perfecta, con triunfos ante Ecuador y Estados Unidos por 3-0.

Tras imponerse ante los ecuatorianos en el debut, la Albiceleste superó también a los estadounidenses este miércoles por la noche, con un doble 6-0 de Gonzalo Weinmeister y Joaquín Botta en el Sub 14; un 6-1 y 6-0 de Andrés Graupera y Santino Córdoba en el Sub 16 y un doble 6-3 de José Funes y Renzo Gabriel Núñez en el Sub 18.

De esa manera, Argentina quedó como líder del grupo A con cuatro puntos, llevándose el privilegio de avanzar directamente a semifinales por un "bye". Lo mismo sucedió con el primero del grupo B, México, que ya se metió también en semis.

Ahora, la Selección espera a su rival para la penúltima instancia, que salía del ganador del cruce entre Brasil y Paraguay.

La Selección femenina, a un paso de las semis

La Selección femenina venció a Chile por 3-0 en su segundo partido de la fase de grupos con un 6-2 y 6-1 de Victoria Vilchez y Zoe Benítez en el Sub 14; un 7-6 y 6-4 de Candela Zillich y Lourdes Flores en el Sub 16 y un 6-0 y 6-1 de Fiorella Propato y Francesca Floriani en el Sub 18.