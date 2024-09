Los Pumas ya están en Santiago del Estero para el duelo con Sudáfrica

Tras la goleada por 67-27 sobre los Wallabies, Los Pumas ya se encuentran en Santiago del Estero para enfrentar a los Springboks, por la fecha 4 del Rugby Championship.

Hubo una modificación en el plantel que había elegido inicialmente Felipe Contepomi, ya que Matías Orlando sufrió una lesión muscular y quedó al margen del encuentro en el Estadio Único Madre de Ciudades.

A su vez, fue convocado Santiago Pernas, joven de Alumni que disputó el Súper Rugby Américas con Pampas. El back se incorpora en condición de jugador desarrollo, mientras que Joaquín Moro pasa a ser elegible para el partido.

Moro, tercera línea de Belgrano Athletic que también actuó con la franquicia en el torneo sudamericano, tuvo su debut en el seleccionado nacional frente a Uruguay en Montevideo, en julio, apoyando dos tries y siendo una de las figuras del encuentro.

Sudáfrica ya tiene los 15 confirmados

Sudáfrica ya confirmó el equipo que visitará a Los Pumas en Santiago del Estero con la posibilidad de levantar el trofeo del Rugby Championship. El entrenador Rassie Erasmus decidió hacer diez cambios con respecto al XV que venció 18-12 a los All Blacks en Ciudad del Cabo. La gran ausencia es la del capitán Siya Kolisi en la tercera línea de los Springboks; estarán Marco van Staden, Ben Jason Dixon y Jasper Wiese.

🇪🇪🤝🇿🇦 "UN PLACER TENERLOS OTRA VEZ EN CASA".



📸 Con esta postal se despidieron los Springboks de su paso por el @SanIsidroClub en la previa al duelo vs. #LosPumas.#RugbyChampionship pic.twitter.com/MoYpRoU1MG — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 18, 2024

En la posición de hooker, Malcolm Marx sustituirá a Bongi Mbonambi. En los tres cuartos, Handré Pollard y Jesse Kriel permanecen en su lugar, mientras que en las puntas reaparecen Makazole Mapimpi y Kurt Lee Arendse, ante la ausencia de Cheslin Kolbe.

Además, Lukhanyo Am será el otro centro y Cobus Reinach reemplazará al lesionado Grant Williams. En el banco de suplentes se encontrará Eben Etzebeth, quien, de ingresar, igualará la marca del histórico Victor Matfield como el sudafricano con más caps en el seleccionado.

Ex Nché, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Salmaan Moerat (C), Ruan Nortje, Marco van Staden, Ben Jason Dixon, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Handré Pollard, Makazole Mapimpi, Lukhanyo Am, Jesse Kriel, Kurt Lee Arendse, Aphelele Fassi, sería el equipo.