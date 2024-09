Dos glorias de Boca defendieron a Chiquito Romero

Sergio Chiquito Romero atraviesa un momento complicado en su carrera desde que arribó a Boca en agosto de 2022. Tras un 2023 donde se destacó como una de las figuras del equipo, siendo clave en el camino a la final de la Copa Libertadores, su rendimiento ha caído considerablemente este año. A los 37 años, el arquero se encuentra en el centro de las críticas cada vez que Boca tropieza, convirtiéndose en blanco de los cuestionamientos.

Los errores en la derrota ante Racing

El pasado sábado, en el marco de la decimocuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, Boca cayó por 2-1 ante Racing, y Romero fue señalado como uno de los responsables de la derrota. Dos errores cruciales del arquero misionero resultaron determinantes en los goles del equipo rival.

El error de Chiquito Romero que terminó en gol de Racing.pic.twitter.com/blut1LEC3p — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 14, 2024

Un pase fallido a Guillermo Pol Fernández, que terminó en el tanto de Juan Nardoni, y una salida precipitada en una pelota parada que desembocó en el gol de Roger Martínez, sentenciaron el resultado a favor de la Academia.

Gatti salió a respaldarlo

En medio de esta ola de críticas, una voz autorizada como la de Hugo Orlando Gatti, histórico arquero de Boca, no dudó en brindar su apoyo a Romero. "Él tiene que jugar, tiene experiencia y hoy es más que Brey".

"Aunque no esté en su mejor nivel y no sea tan seguro como antes, sigue siendo mejor opción", afirmó el ex guardameta, dejando en claro su postura sobre quién debe ocupar el arco del conjunto Xeneize.

🗣️ "TIENE EXPERIENCIA"



🧤El Loco Gatti le dio su apoyo a Chiquito Romero.



👉🏻Sobre el clásico opinó: "Boca debe jugarlo con ganas, con la mentalidad siempre hacia arriba. Es un partido clave y Boca siempre se hace fuerte en estos partidos".



ℹ️Bolavip pic.twitter.com/K735ygo0qM — A Todo Boca (@equipoatodoboca) September 18, 2024

Navarro Montoya también lo apoyó

Otra figura legendaria del arco boquense, Carlos Navarro Montoya, se sumó a las palabras de respaldo hacia Romero. "No tengo dudas de que tiene que seguir atajando. Viene mal, pero sigue siendo él".

El Mono, quien además lanzó una frase esperanzadora de cara al próximo Superclásico: "Por ahí se agranda contra River".

💥🎙 'Mono' Navarro #MONTOYA: "A Romero lo veo irregular, pero tiene que atajar el Superclásico. No tengo dudas". pic.twitter.com/jJewc8MTuT — Boquita de mi vida (@boquitaoficial_) September 17, 2024

Un momento de incertidumbre para Chiquito

La situación de Romero genera incertidumbre, ya que su irregularidad ha puesto en duda su titularidad, pero el respaldo de figuras como Gatti y Navarro Montoya podría influir en la confianza del arquero.

Si bien su nivel ha sido cuestionado en varias ocasiones durante este año, además de buenos momentos de Leandro Brey, la experiencia que aportó en momentos determinantes del pasado aún pesa a la hora de definir su continuidad bajo los tres palos.