La Sociedad Argentina de Pediatría rechaza la baja de edad de imputabilidad

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una posición firme en defensa de los adolescentes en conflicto con la ley penal y en contra de los proyectos que promueven la disminución de la edad de imputabilidad.

Omar Leonardo Tabacco, médico pediatra, expresó en el magazine de Ciudadano News, El Interactivo: "Si uno se remite a las cifras, los delitos cometidos por menores de 16 años no superan el 2,6%. No nos parece de ninguna manera una medida que permita imaginar que con eso va a disminuir el índice de criminalidad, de violencia. Me parece que se los está estigmatizando. Estos chicos son víctimas de múltiples carencias y de múltiples agresiones desde sus primeros años de vida. Y los transforman en víctimas, en personas muy vulnerables a esa edad como para poder cometer delitos que en general. No me parece que sea una medida que de fondo nos permita que la cosa va a ser mejor".

"Lo que decimos en el documento es que si el delito cometido de alguna manera requiere alguna privación de la libertad, esta debe ser por el menor tiempo posible. Y sobre todo que estos chicos sean alojados en institutos cuyo objetivo sea la rehabilitación y la recuperación. Tienen que ser instituciones donde cuenten con condiciones sanitarias adecuadas, con controles de su alimentación, con educación, con capacitación laboral, con apoyo psicológico y emocional para darle herramientas para resolver conflictos interpersonales sin acudir a la violencia", argumentó el expresidente de SAP.

Unicef también se opone a bajar la edad de imputabilidad en Argentina.

Y agregó: "Hay un montón de condiciones que pedimos que tengan estos institutos y no como está ocurriendo ahora, si van presos es a una cárcel común, con adultos en donde en poco tiempo van a ser muy violentados. Estamos seguros de que ese no es el camino para la rehabilitación de estos chicos. Siempre hay que darles una oportunidad".

"Los chicos no tienen expectativas, no encuentran caminos y ahí es donde tenemos que trabajar. La forma ideal sería la prevención. Sabemos que todo esto lleva tiempo, pero en algún momento hay que empezar y hay que interpretarlo desde ese punto de vista, no que encerrarlos va a resolver el problema de la violencia, la criminalidad. Siempre pensamos que son recuperables y que hay que mostrarles herramientas, caminos para mejorar.Por eso implica trabajar con el entorno social en el que en algún momento pensamos que puedan reinsertarse. Esto lleva tiempo. La mayor parte de estos chicos está en el segmento de mayor carencia y la pobreza vulnera todos los derechos. Pensamos que hay que darles una oportunidad", señaló.

Aconsejó que, "Uno tiene que tratar de ver la experiencia en países limítrofes, en otras latitudes donde se ha procedido de esa manera, y como decía, si reconstituyen solo el 2,6% de los actos delictivos es muy poco probable que eso cambie la realidad. Probablemente en el corto plazo este tipo de medidas tenga algún impacto en la opinión pública, pero no va a resolver el problema, mucho menos de esos chicos que merecen otra oportunidad".

"No hace mucho tiempo la Sociedad Argentina de Pediatría emitió documentos y sobre todo se dirigió al Gobierno nacional estableciendo lazos o vías de comunicación para poder trabajar juntos. Hasta el momento no hemos tenido respuestas con respecto a eso", se quejó.

"Es importante que Argentina avance con un debate amplio y la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil que esté en línea con los estándares internacionales, incluidos los principios de progresividad y de no regresividad", expresó al respecto oficialmente Unicef.

"La privación de la libertad es una medida excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible, de acuerdo a lo dispuesto en el Art 37 de la Convención de los Derechos del Niño. Se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, es una herramienta de socialización de la violencia para los jóvenes que favorece la reincidencia. Los adolescentes privados de su libertad son los que presentan mayores dificultades para terminar la escuela e insertarse laboralmente. Existen numerosos estudios que señalan que la privación de libertad es perjudicial para la salud física, mental y emocional y el curso de vida de los niños y adolescentes", marcó el organismo internacional en un extenso documento en el que opinó sobre el caso que hoy representa Argentina.