Anticipan que la inflación bajará del 4%, pero no llegará a cero

Tras la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en agosto al 4,2%, el presidente Javier Milei celebró la baja de la inflación mayorista informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al analizar en detalle, se observa que los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto, marcando una desaceleración frente al incremento del 3,1% de julio. Esta variación es a raíz de la suba de 2,2% en los "Productos nacionales" y de 0,2% en los "Productos importados". En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la inflación mayorista subió 58,4%, frente a un IPC del 94,8%.

Christian Buteler, economista, afirmó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: "La inflación mayorista puede ser tomada muchas veces como un anticipo de lo que puede llegar a venir en los próximos meses en la inflación minorista. La inflación mayorista es la que se maneja en los grandes centros de comercialización de productos, si estos productos no suben tanto obviamente en la minorista tampoco tendrán que tener una suba importante. Muchas veces funciona como un anticipo, un indicador de cómo puede llegar a ser en los meses futuros la inflación minorista, la que pagamos generalmente todos nosotros".

La inflación del mes de julio fue del 4%, el dato más bajo desde enero de 2022, cuando fue del 3,88%.

"Siempre es bueno que esta inflación esté bajando, es bueno que todas las inflaciones bajen, tener inflaciones de niveles más acotados siempre es positivo. Tener en cuenta que, aumentos de tarifas probablemente eso impacte igual o más por más que la inflación mayorista haya mostrado una desaceleración, pero igualmente siempre es positivo que se vea una desaceleración en la inflación mayorista y se estima que la presión de la suba de precios al mes siguiente también debe desacelerar un poco", marcó.

Considerando que en Argentina se viene del 3,1%, del 2,1%, pero en los últimos dos meses la inflación minorista estuvo por arriba del 4%, aclaró: "Tenés un impacto fuerte de tarifas, de transporte, donde tiene una incidencia mayor en la inflación minorista que la mayorista, por ejemplo, sobre todo el tema transporte, donde tuviste aumentos fuertes en los últimos meses y eso tiene un peso más que importante que en lo minorista".

En ese sentido analizó: "Creo que -la inflación- va a traspasar el 4% de aquí a fin de año, no sé si en septiembre, octubre, pero debería perforar el 4%. Pero lograr lo que el Gobierno dijo en su momento de inflación cero sí lo veo mucho más lejos porque todavía faltan varias tarifas por acomodarse, hay precios relativos que todavía no están en su nivel de equilibrio y eso complica llegar a esa inflación cero que en su momento anunció el propio ministro.

El Indec también publicó este martes el Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), que sigue subiendo.

Admitió que cuando faltan tarifas que acomodar se tiene una inflación núcleo pisada: "Sí, obviamente hay una administración de aumentos. De los aumentos de los regulados que hace el gobierno para intentar ayudar a esa desaceleración inflacionaria. El gobierno quiere bajar ese 4% para mostrar que el sendero de la desinflación se puede. Todo tiene impacto. Combustible tiene impacto en la mayorista, ahora, todo aumento tiene su impacto porque es relevado y obviamente termina teniendo una incidencia mayor o menor. Pero teniendo incidencia sobre el aumento de precios generales. Pero algunos rubros que tienen un impacto mayor en la minorista que en la mayorista. Por eso la inflación mayoritaria desaceleró".

Algo a tener en cuenta: "Cuando mirás la inflación mayorista estás mirando capaz el último mes. Pero por ejemplo, en diciembre vos tuviste una mayorista del 54% y una minorista de la mitad de eso. O sea, por eso, todavía quedaba mucho precio a pasar de la mayorista a la minorista cuando fue el fogonazo en diciembre, producto principalmente de la devaluación y de los productos importados. Los únicos responsables de la inflación son los gobiernos. En diciembre venías con alta inflación. Habíamos tenido un 13% en noviembre y a eso le sumás una devaluación de más de un 50% de tu moneda. Claramente, eso iba a tener un impacto en la inflación y fue una decisión política que se llevó a cabo en ese momento y generó esa inflación. Pero la inflación siempre es producto de la política monetaria que llevan adelante los gobiernos".

Aceptó que el Gobierno se equivocó con la devaluación de diciembre último: "Seguro, sí, no hay dudas, generaste una inflación adicional a la cual ya venía con régimen de inflación alto. Y buscaste llevar un tipo de cambio que pueda planchar en los meses siguientes para usarlo como ancla inflacionaria y de esa manera tener un colchón, donde la inflación bajó menos rápido de lo que se esperaba y ese colchón vos te lo comiste. Si vos hoy tenés un tipo de cambio por debajo de lo que tenías en diciembre del año pasado, el tipo de cambio en términos reales hoy está igual de atrasado de lo que estaba en diciembre. Y eso es un problema porque el día que quieras unificar el dólar, ese día vas a tener nuevamente un salto en el tipo de cambio con su impacto también en los precios. No será de la magnitud de diciembre, pero que vas a tener un impacto es indudable".

"Creo que la salida total del cepo no la vamos a ver ni siquiera en el 2025, porque el cepo es como la mamushka, pero de restricciones, esa muñeca una dentro de otra. Esto es así, una restricción arriba de otra, entonces, probablemente vos tengas de acá en adelante algún desarme de esas restricciones que vas teniendo. Pero volver a lo que tuvimos en el 2015 y 2019, tipo de cambio libre, único y demás, creo que eso ni siquiera en el 2025 lo vamos a ver", remarcó.

En los últimos dos meses la inflación minorista estuvo por arriba del 4%.

Coincidió con los números planteados por el Gobierno en el Presupuesto 2025, sobre si es posible llegar a una inflación del 18% anual: "Creo que sí. Si vos alineás tu política fiscal y tu política monetaria, cambiaria para lograr ese objetivo se puede lograr. Después tenemos que ver si el resto está horneado. Vos manteniendo el superávit fiscal, controlada la emisión de dinero, es probable que llegues a ese 18%, es una meta desafiante. Si creo que la inflación la produce el gobierno, también creo que la baja de la inflación está en manos del gobierno. Y alinear una política fiscal, sana, monetaria me suena más es que eso lo puedas hacer con el tema del cepo. Porque si el cepo me va a terminar atrasando el tipo de cambio y ese atraso me va a terminar generando una mayor brecha, ahí es muy difícil que puedas lograr porque algunos precios empiezan a no renovarse por el dólar oficial, libre", analizó.

Y añadió: "Entonces ahí me hace ruido que puedas cumplir eso, pero en teoría si alineás todo deberías llegar a una inflación del 18%. Cuando fuimos a la convertibilidad logramos una inflación de un dígito anual en menos de 18 meses. Porque la política fiscal, sobre todo la monetaria, estaba alineada con ese objetivo. Y además, fue reactivante porque los primeros años de la convertibilidad la economía crecía. Después tuviste problemas, entonces la estabilidad monetaria es reactivante, no es recesiva".

"Lo que estamos viendo hoy no es producto de bajar la inflación. Es producto de arreglar unos desequilibrios macroeconómicos que tenías, pero si logras estabilizar la moneda eso es reactivante. Ayuda a que la economía crezca. Pasa que con un cepo difícil que lo puedas lograr. Porque con un cepo no entran inversiones. El cepo está hecho para que vos no pierdas dólares, pero lo que logra realmente y ha sido siempre es que entren dólares, porque nadie va a un lugar donde después no puede salir libremente".