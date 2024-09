Seguridad privada: diputados impulsan cambios a 26 años de la legislación original

Importantes modificaciones se introdujeron en las normas que reglan la actividad de las empresas de seguridad privada. Las nuevas normativas plasmadas en la Ley 6.441 tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Ahí se nota la necesidad de esos cambios, para una legislación que data de 1997, cuando Mendoza tenía 20 empresas y 400 vigiladores.

Una realidad diferente a la actualidad, como lo resaltó a Ciudadano.News, el diputado José Manuel Vilches (UCR - CM): "Actualmente, hay 175 empresas y alrededor de 10.000 personas y se encuentran inscriptas en el registro, así que no solamente que ha crecido la población, que han crecido los requerimientos, sino que ha crecido también el grupo y las empresas que brindan seguridad privada".

"Nos referimos a los eventos grandes, de recitales, especialmente ahora para la época de la primavera, festivales folclóricos, partidos de fútbol, deportivos, boliches, bares cumpleaños, fiestas, fiestas familiares que contratan, que (0:50) tienen la obligación de contratar seguridad privada", manifestó.

Diputado José Manuel Vilches (UCR - CM)

Sobre las exigencias a las empresas, como estar registradas en organismos respectivos de la provincia, el legislador resaltó el tema del personal: "Lo que persigue este proyecto es justamente contar con el personal que trabaje en esas empresas, además de tener ese director técnico, que va a ser una persona formada, que tiene su título de grado, que ha demostrado idoneidad en esa función, las personas que trabajen como vigiladores, tienen que ser personas intachables en sus conductas, con sus antecedentes penales y policiales limpios, formadas en el Instituto Universitario de Seguridad Pública o en otra universidad de la provincia que también dicta el curso de seguridad privada y contar con esa formación busca la profesionalización".

Sobre la autorización de armas letales y no letales en la seguridad privada, aclaró: "Si se integra en este proyecto lo que es la tecnología, que para el año 97 no existía y la nos invade cada día con nuevas cosas, con nuevas ofertas de cámaras, de alertas comunitarias, de armas. Las armas de fuego no van a estar autorizadas para la seguridad privada, de salvo casos muy excepcionales. Si en algún momento habla uno de los artículos, no específicamente de las Taser, pero sí hace referencia a armas no letales".

Producción periodística: Daniel Gallardo.