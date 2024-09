Pasman: "¿Qué es lo que quiere, que ni Liberman ni yo laburemos más?"

Tras la difusión del spot publicitario que anuncia la serie sobre la vida de Ángel Di María, Toti Pasman realizó un extenso y enérgico descargo en su programa de radio. El periodista no ocultó su indignación, apuntando directamente contra Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, y reveló que tomaría acciones legales contra Netflix.

El comercial en cuestión, titulado "Ángel Di María: Romper la pared", presenta de manera humorística un grupo ficticio llamado "criticadores anónimos", una especie de grupo de autoayuda para personas que solían criticar duramente al exjugador de la Selección Argentina. Entre los miembros de este grupo, aparecen dos actores que claramente representan a los periodistas Toti Pasman y Martín Liberman, lo que Pasman interpretó como una burla directa hacia él.

Para el conductor de Radio La Red, esta escena no es solo un recurso humorístico, sino que lo considera una represalia personal orquestada por Jorgelina Cardoso. Según su interpretación, la pareja de Di María habría impulsado esta "venganza" mediática en respuesta a las críticas que Pasman realizó durante varios años sobre el rendimiento del jugador en la Selección.

Durante su programa, Pasman dedicó más de 20 minutos a exponer su enojo, acusando tanto a la producción de la serie como a Cardoso de haberlo ridiculizado públicamente. A lo largo de su descargo, el periodista subrayó que su intención no es frenar el humor o la sátira, sino que siente que se cruzó un límite al involucrarlo en un contexto que lo deja mal parado profesionalmente.

"Pedí disculpas en los medios, le pedí disculpas a Jorgelina. Ya más no puedo hacer, no puedo ir al Vaticano a pedir disculpas", expresó Pasman, quien luego aseguró: "Viendo la serie, hay cosas que la verdad no me gustaron".

Enseguida, remarcó que no estaba "llorando" ni haciéndose "la víctima". Sin embargo, consideró, "cuando una persona a pesar de que le pediste disculpas mil veces cada vez que sale al aire (dice) 'es un sorete, es un pelotudo', ya me cansa".

"Yo también tengo derecho a defenderme, también tengo una familia que sufre y no le gustó el comercial", consideró Toti Pasman.

A continuación, condenó el hecho de que Jorgelina Cardoso lo haya puesto en una "lista negra": "Hablar de listas negras me parece de terror, listas negras era lo que usaban en la dictadura para hacer desaparecer gente".

"¿Qué es lo que quiere, que ni Liberman ni yo laburemos más? Estás equivocada, estás llena de odio, de rencor, de resentimiento. Allá vos con eso", respondió.

Casi participa

El periodista contó que, previo a la salida del comercial, la idea original era que él mismo participara. "Me pasan un guion muy light, donde yo tenía que decir 'soy Toti Pasman, no critico a Di María hace dos años y los únicos fideos que critico son los que hace mi suegra'. Le dije que sí porque parecía algo gracioso, una linda manera de cerrar la historia riéndome de mí mismo", narró.

"Arreglé los honorarios, me pagaban muy bien", contó. Sin embargo, horas antes de la grabación, recibió un guion, definitivo, por el que se sintió ofendido: "Ahí veo que era una burla hacia mí, (me decían) 'la tenés adentro', y una burla a Martín Liberman. Entonces le dije 'de ninguna manera voy a aceptar este guion donde te reís de mí y escrachás a otro periodista, y te anticipo que si hacés esto te voy a hacer juicio'. No cambian el guion, yo me bajo y no voy", rememoró.

De cualquier forma, aclaró que no le hará juicio a la familia del futbolista, pero sí a la productora: "De ninguna manera le voy a hacer juicio a Di María ni a Jorgelina. Pero sí me estoy asesorando para ver si puedo accionar contra la productora que hizo el comercial, y contra Netflix que es su socia".

Por su parte, Martín Liberman, otro de los periodistas representados en el comercial, aún no ha emitido comentarios al respecto, aunque en ocasiones anteriores se ha mostrado menos afectado por las críticas y parodias sobre su figura.