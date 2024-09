Lionel Scaloni: "Messi y Di María son irremplazables, jugadores únicos"

En una reciente entrevista con el canal de YouTube Clank, Lionel Scaloni, director técnico de la Selección argentina, dejó en claro la enorme importancia que Lionel Messi y Ángel Di María han tenido en el combinado nacional, calificándolos como "irremplazables" y asegurando que son "jugadores únicos".

"No son jugadores que se puedan reemplazar, imposible. Ni una chance. Tanto Fideo como Leo son jugadores únicos. Son irremplazables", afirmó Scaloni cuando fue consultado sobre los posibles sustitutos de ambos íconos argentinos.

El técnico también se refirió a la decisión de Di María de no volver a la Selección: "En el caso de Fideo, ya no va a venir más y lo ha dicho. No intentaremos buscar un reemplazante porque sería un error. No existe alguien que haga lo mismo que él. Lo que él nos daba era amplitud, tanto por derecha como por izquierda. Tenemos jugadores que pueden aportar en ese aspecto, pero de una forma diferente."

Sobre Messi, Scaloni destacó que la lesión que lo dejó fuera de los últimos compromisos de Eliminatorias Sudamericanas no afectará su futuro con la Selección. En los partidos contra Chile (victoria 3-0) y Colombia (derrota 2-1), la ausencia de ambos jugadores obligó al entrenador a modificar su habitual esquema táctico, pasando de un 4-3-3 a un 4-4-2 con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como los referentes en el ataque, mientras Nicolás González ocupó la banda izquierda.

Con la ausencia definitiva de Di María y la posibilidad de que Messi no esté siempre disponible debido a su edad y compromisos en la MLS, Scaloni insinuó que el equipo deberá adaptarse: "El uno contra uno, el entender la jugada, el sacar de la galera, jugadas increíbles solo lo tenía él. Así que el equipo tendrá que jugar de otra manera", sentenció el técnico.

La despedida de Di María de la Selección tras la conquista de la Copa América 2024 dejó un vacío en los simpatizantes del fútbol argentino, pero también momentos emotivos, como el homenaje que recibió en el estadio Monumental previo al duelo contra Chile, donde fue ovacionado por el público en reconocimiento a su larga y exitosa trayectoria con la albiceleste.

El camino hacia el Mundial 2026 plantea nuevos desafíos para la Selección, y Scaloni ya vislumbra cómo ajustar su estrategia, aunque tiene claro que ni Messi ni Di María pueden ser reemplazados.