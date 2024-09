Atroz: joven de 18 años mata a su madre argentina y a sus hermanos menores

Una marplatense de 48 años y sus hijos de 16 y 13 años fueron asesinados por otro de sus hijos, de 18, este viernes en una pequeña localidad próxima a Londres. El caso conmueve a toda Inglaterra.

Juliana Prosper, nacida en Mar del Plata y cuyo apellido de soltera era Falcón, fue baleada en el interior de en su departamento de la localidad de Luton, ubicada a 60 kilómetros de la capital inglesa. La policía fue alertada de los disparos a las 5.30 de la madrugada y cuando llegó encontró a la mujer y a sus hijos Giselle (13) y Kyle (16) malheridos. Minutos más tarde se reportó el fallecimiento de los tres.

A unos 600 metros del complejo de edificios donde ocurrió el triple crimen, fue detenido Nicholas Prosper (18) y secuestrado el arma que utilizó para dar muerte a su madre y a dos de sus hermanos. El restante hijo de la mujer marplatense, de 21 años, no se encontraba en el departamento, ya que vivía en otro domicilio más cercano a su lugar de estudios.

El asesinato Juliana Prosper Falcón y sus hijos conmovió a gran parte de la comunidad británica por la brutalidad y las características evidenciadas, a tal punto que los principales medios del país le dieron una amplia cobertura.

Juliana había nacido el 4 de junio de 1976 en Mar del Plata y había asistido a la escuela primaria N°18, de Formosa e Independencia. Luego los estudios secundarios los realizó en el Instituto Polivalente de Arte y apenas pasados los 20 años se trasladó a Inglaterra, donde conoció a Ray Prosper, el padre de sus cuatro hijos.

Su facilidad para los idiomas le confirió una serie de beneficios y asimiló rápidamente la cultura británica. A tal punto dominaba el idioma que muchas personas la creían nativa.

"Tenía una calidad humana increíble, una mujer superinteligente y era una madre muy dedicada a sus hijos, por lo que no encuentro consuelo ni explicación a lo sucedido", dijo Marina, una de sus mejores amigas en Mar del Plata.

El juicio contra Nicholas Prosper se fijó para el próximo 5 de diciembre.

El hecho

Juliana vivía en el complejo de tres torres llamado Leabank con tres de sus cuatro hijos: la menor Giselle, el adolescente Kyle y Nicholas, ya de 18 años. Otro hijo de 21 años no vivía con ellos, ni tampoco el padre, ya que el matrimonio estaba separado.

A las 5.30 del viernes, vecinos del edificio de 15 pisos escucharon gritos y detonaciones, por lo que decidieron llamar al número de emergencia y convocar a la policía de Bedforshire.

El superintendente detective Rob Hall, de la Unidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, dijo que "tras el descubrimiento de los tres cadáveres, enviamos inmediatamente a varios agentes al lugar. Poco después arrestaron a un hombre de 18 años, que ahora ha sido acusado de tres cargos de asesinato, así como de varios delitos con armas de fuego".

Las muertes de Juliana y sus dos hijos fue confirmada por los médicos policiales en el mismo departamento, ya que ninguno de ellos pudo ser trasladado para su asistencia.

Durante la comparecencia ante el juez de distrito Robert Borwick, el joven de 18 años confirmó su identidad y su fecha de nacimiento. La sala de audiencia, aseguran medios como The Sun, The Mirror y la BBC, estaba repleta de familiares y amigos de las víctimas, incluido el padre y exesposo. Cuando Nicholas Prosper fue finalmente custodiado hacia la salida, un hombre -supuestamente, el padre, Ray Prosper- le dijo: "Todavía te amo, hijo. Sé que no es tu culpa. ¿De acuerdo?".

Se desconocen los motivos del ataque, pero en los próximos días se realizaron distintos peritajes psiquiátricos al detenido para saber si existió alguna alteración patológica compatible con su irracional comportamiento.

Angustia y dolor

Juliana era conocida en la comunidad de Luton como "Julie" y la consideraban una mujer excepcional. "Sus cuatro hijos eran su mundo absoluto", dijo un amigo de la familia que recordó a Juliana, Kyle y Giselle, como "almas hermosas".

"En su tiempo libre, Julie era una deportista entusiasta y disfrutaba recaudar dinero para obras de caridad, poniendo siempre a los demás primero. Kyle Prosper, un joven amable y divertido, que amaba el fútbol y el boxeo. Era creativo y prosperaba en TikTok , un gran talento con un potencial enorme. Los amigos de Kyle lo eran todo para él. Y Giselle Prosper, un alma hermosa y una jovencita cariñosa, le gustaba reír mucho y amaba a su familia y a sus hermanos mayores. Ella era tan adorable y tenía una sonrisa contagiosa. Giselle era una alumna excepcional en la escuela y sus amigos de noveno año la querían mucho", coincidieron varias personas al ser consultadas por la prensa londinense.

Jess Pather, directora de Lea Manor High School, donde concurría Giselle, indicó que "estamos profundamente conmocionados en Lea Manor High School por el trágico incidente que ocurrió el viernes en nuestra comunidad local y devastados por la pérdida de nuestra alumna, Giselle Prosper. Giselle era un alma hermosa y una alumna modelo, se destacó en todas sus materias y la extrañarán mucho, particularmente sus amigos de noveno año".

"Nos llevará tiempo a todos procesar lo sucedido y nuestros pensamientos están con todos los miembros de nuestra comunidad y las escuelas vecinas que se han visto afectados", agregó.

Por otra parte, la escuela de Kyle Prosper describió el incidente como "devastador" y ofreció "sus más sinceras condolencias" a su familia. Un comunicado emitido por la Escuela Católica Cardinal Newman sostuvo: "Estamos conmocionados por el trágico incidente que ocurrió el viernes en nuestra comunidad local y profundamente entristecidos por la pérdida de uno de nuestros propios estudiantes, Kyle Prosper. Esta es una noticia devastadora para todos aquellos que conocieron y amaron a Kyle y llevará algún tiempo aceptar el profundo sentimiento de pérdida".

Con información de La Capital de Mar del Plata