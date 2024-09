Edmundo González Urrutia reconoció en una carta que Maduro ganó las elecciones fraudulentas

Un golpe duro e inesperado recibió la campaña de Corina Machado para recuperar la democracia en Venezuela tras el fraude comentido por Nicolás Maduro. El candidato presidencial Edmundo Gonzáles Urrutia, a quien varios gobiernos del mundo lo reconocencomo persidente electo, firmó un documento reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro.

Según lo informa el propio Gonzalez Urrutia a través de la red X quiere explicarles a los venezolanos que mientras se encontraba en la residencia del embajador español en Caracas para evitar se detenido, ingresaron a la sede diplomática el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodriguez, y la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez.

Jorge y Delcy Rodriguez

Ambos, señala González Urrutia, le presentaron un documernto que tenía que firmar como condición para salir del país. "O firmaba o me atenía a las consecuancias", expresó desde España hallándose ya exiliado en el país ibérico.

En el mensaje difundido agrega "Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano".

El diplomático y ex candidato dice que jamás va a traicionar al pueblo que lo eligió y aclara que la carta es nula de nulidad absoluta ya que fue firmada bajo coacción con vicio de la voluntad.

Por supuesto los gobernantes venezolanos no tardaron en exhibirla para desprestigiar el movimiento y destacaron el punto donde dice: "Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral (del TSJ), que aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República".

Por supuesto no se conoce si después de la firma se agregó más texto atribuido a Gonzalez Urrutia pero el escrito mostrado por Jorge Rodriguez supuestamente agrega que su intención de abandonar Venezuela expresa: "en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político" y se comprometió a una actividad pública "limitada".

Dictadura

"Con el propósito de contribuir a alcanzar ese clima de convivencia y tranquilidad que todos anhelamos, me llevará a guardar la debida prudencia, moderación y respeto en mi accionar en el ámbito público", indica el texto. "No pretendo en ningún caso ejercer representación formal o informal alguna de los poderes públicos", señaló.

Pese al reconocimiento difundido por la red X el abogado del excandidato, José Vicente Haro, afirma categóricamente que González Urrutia: "no ha suscrito documento alguno mediante el cual haga un reconocimiento a los resultados electorales". "Esas especulaciones lo que hacen es hacer daño a la figura de González Urrutia y a su liderazgo político".