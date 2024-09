El asado que no fue mateada y sirvió para que los 'héroes' hicieran política

El presidente Javier Milei terminó agasajando este martes con un asado a 71 de los 87 diputados, tildados por el Presidente de "héroes", que evitaron la modificación de la movilidad jubilatoria, mientras movimientos de la tercera edad protestaban en el ingreso a la Quinta de Olivos.

Esto lo hizo el primer mandatario de Argentina, mientras junto a legisladores de La Libertad Avanza, LLA, el PRO y el MID, continúa diagramando una estrategia parlamentaria de cara al tratamiento que se avecina sobre el Presupuesto 2025 y las leyes de desregulación económica.

Eduardo Falcone, diputado nacional por provincia de Buenos Aires (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo), destacó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "Fue un asado bastante austero, raro, desde el sentido de pagarlo nosotros. Nosotros le habíamos hecho llegar al Presidente la idea de que tendría que haber sido algo más austero. Que se hubiera presentado como un agasajo a los héroes y no hay nada que festejar, así que, en la semana, le hicimos llegar que con algo a la tarde, una mateada. Soy de Chivilcoy y nos parecía que con eso era suficiente. Pero decidieron hacerlo así y el hecho de pagarlo los propios diputados tuvo un rebote al respecto".

El jefe de Estado se mostró agradecido por el apoyo proveniente del bloque del PRO y de un grupo de radicales.

"La cena en particular fue una cosa muy austera, nada para festejar, habló el presidente 5, 10 minutos, agradeciéndonos a los diputados que votamos para mantener el equilibrio fiscal y que las cuentas del gobierno no se desborden y terminen en inflación, perjudicando a todos los argentinos, una cosa muy austera realmente".

Reiteró que, "el Presidente habló 10 minutos, había 87 diputados en una mesa compartiendo un asado, conversamos con nuestros amigos, aliados. Hablamos de política, de cosas de la vida, es como si te juntás con gente de un espacio político que te estás conociendo, nosotros nos conocemos mucho con el colorado Santilli, pero por ahí a otros diputados ni los conoces o los ves en el Congreso dos minutos y ayer estuvimos dos horas y fue algo más distendido".

"Lo único que digo que hay mucha hipocresía con el tema del asado, debo haber participado o visto 80 asados peronistas cantando la marchita y eso lo pagan los sindicatos, ahora se están rasgando las vestiduras como si lo pagamos nosotros. Y parece que estamos festejando algo y la verdad entiendo el juego político, pero 800 asados peronistas debe haber habido y pagado por los gremios", remarcó.

Respecto a la opinión que dieron sus colegas del peronismo, aclaró: "No es que no me gustó, me parece hipócrita, el juego político es así. Tienen que criticar, agarran esto del Gobierno porque no es muy simpático cada vez que vos tenés que adoptar alguna medida hay que adoptar una postura responsable. Y siempre hay sectores que están esperando algo y obviamente se quejan. Si vos tenés que hacer caso o darle satisfacción a todos los que reclaman todo, entonces ni 8 PBI alcanzan. Entonces, cuando tenés una restricción de presupuesto es como el teorema de Baglini, cuando estás afuera del gobierno que aumente las jubilaciones. Después cuando estuvieron en el gobierno se cayeron las jubilaciones, un 30%, el salario real y ahora se quejan por esta situación, pero es así la política".

El asado se llevó a cabo este martes por la noche, a partir de las 20:30 , en la residencia presidencial.

Sobre el rumbo del gobierno, "las líneas directrices las comparto en cuanto a la reducción y la racionalización del gasto público y al impulso a la actividad privada por medio del RIGI. Que en el gobierno de Frondizi impulsaba el petróleo, el gas, la producción siderúrgica. Eran sectores que no podían financiarse con fondos del estado y firmó contratos con compañías extranjeras y nacionales para lograr el autoabastecimiento. Ahora es algo parecido, impulsa la minería, la siderurgia, petróleo, gas. Ustedes que están en Mendoza van a tener seguramente inversiones privadas que movilicen mucho a la economía. Imagínate que ya hay proyectos de inversión de 70 mil millones de dólares de los cuales un 40% se tienen que invertir en los dos primeros años, con lo cual si viene algo más de mediano y largo plazo ahora en el corto plazo el gobierno está apuntando a reducir la inflación, reducir el gasto, pero a mediano y largo plazo, soy optimista".