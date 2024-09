Lisandro Nieri: "Cada uno tiene que dar las explicaciones del caso"

En Argentina recrudeció la interna en el bloque de la UCR tras la suspensión de cuatro diputados que votaron a favor del veto de Javier Milei por la movilidad jubilatoria. En Casa Rosada no pierden de vista las diferencias en el radicalismo, ya que el oficialismo sumaría votos para el Congreso, aunque todavía no cuenta con mayoría para aprobar el Presupuesto 2025.

Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza (UCR), expresó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "Hay un proceso bastante complicado en todos los partidos políticos en general, mucha fragmentación. Muy disruptivo lo del Presidente y tiene su incidencia en los partidos políticos en general. Y no por eso escapar de los grandes líos que tenemos en el radicalismo".

"Claramente, hay grandes dificultades de conducción. Una conducción donde el Presidente -de la UCR- es senador y una de las leyes más relevante de los últimos tiempos por su tamaño, por lo que significó, primera ley de este gobierno, es el único senador que vota distinto a los otros 12 senadores. Ahí está clarísimo que hay alguna dificultad y llegando al problema de las suspensiones, no las considero justas. Son absolutamente arbitrarias, porque sobre todo se trató con distinta vara a los cuatro diputados suspendidos que otros casos. Hay veces donde hemos tenido dos diputados que fueron distinto a base de cómo actuamos los 32 diputados del bloque. Yo actué distinto en una votación de financiamiento educativa. Tuve una posición distinta y la más clara es la de 12 senadores votando distinto a uno, al presidente del partido. Y ahí no escuché nunca a la mesa del partido pidiendo algún tipo de sanción y el caso es idéntico. Se juzga con distinta vara ahora, la misma conducción le está haciendo mucho daño al partido que representa".

Nieri: "Cada uno tiene que dar las explicaciones del caso. Voté consistente en junio con la insistencia de la ley en el mismo sentido".

Acerca de la diferencia sustancial sobre que Lousteau no había votado a favor de la ley bases antes marcó: "No generé ninguna foto, no participe en nada. Pero lo de la foto también fue pública. No fueron negociaciones que se dieron en cualquier hora de la noche y que nos enteramos luego por los medios que algún diputado iba a la Rosada. Y hubo muchos senadores que también fueron a Casa Rosada a trabajar, el propio Lousteau. Y mezclaron negociaciones en la ley bases que nada tenían que ver con la ley bases. La vara fue muy distinta, después podemos decir, pero nunca se puso bajo análisis la conducta".

"Primero, hubo un problema de conducción, si todo el bloque decidía que era un primer gobierno, que habíamos muchos puntos positivos en la ley, la ley bases lo dije en el recinto hasta me quedé con gusto a poco porque hubo algunos pendientes, cosas que inicialmente se propusieron que lamentablemente e insólitamente luego se retiraron y me quedé con gusto a poco. Entonces, es una gran dificultad si vos conduciendo el partido, ni siquiera tus propios colegas te acompañen, ninguno", reflexionó.

Retomando el caso de los radicales que votaron en contra de los jubilados analizó: "Cada uno tiene que dar las explicaciones del caso. Voté consistente en junio con la insistencia de la ley en el mismo sentido. Ahora quiero ser justo también. La instancia del veto no dice que cuando la ley sale con mayoría en ambas cámaras ni siquiera es factible un veto presidencial. Lo puede hacer el Presidente, entonces, si el voto tuviera que ser el mismo, no tendría ni siquiera sentido esta instancia de veto cuando hay dos tercios. Es otro test político y otra circunstancia. Una cosa es apoyo a una ley y otra de apoyo a una ley que el programa de gobierno no pretende acompañar, entonces, la situación es otra. Yo la voté en el mismo sentido, cada uno tendrá que dar sus argumentos. Algunos fueron válidos y otros bastante pobres, pero la instancia, existe otro test político a la hora de juzgar el veto, no es la misma situación, pero tuve que hacer revisiones también".

Lisandro Nieri fue miembro informante de una de las dos comisiones donde se trató: "Sí, soy autoridad en Presupuesto. Ha habido más de una instancia en gente que ha cambiado de opinión. Nosotros en la ley bases nos opusimos. Se pretendía subir las retenciones a las economías regionales al 15%, implicaba cerrar industrias eso y el presidente del partido, era autor de la 125 con lo cual planteó aumentarla en 2007 entonces, la situación es otra y hoy sí también compartimos y eso era unánime en todo nuestro bloque y en ambas cámaras de que no era admisible un aumento de retenciones entonces, hace un tiempo se iba por aumento de retenciones y hoy vamos por al menos no subirlas y hay un cambio del mismo autor en el tiempo, me parece factible cambio, después hay que fundamentarlo. En este caso no tuve un cambio de opinión, cada uno tendrá que dar explicación, ahora es otro test político porque si no no debería existir siguiera la instancia del veto, no es reiterar la votación, qué sentido tiene, si todo el mundo votara idéntico, sería automático. Hubo 28 legisladores que cambiaron de opinión".