Se conocieron los chats de Alberto Fernández con la madre de Fabiola

En un intercambio de mensajes de WhatsApp, desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2022, se revelan las conversaciones entre Alberto Fernández y Verónica Yañez, la madre de Fabiola Yañez. Los diálogos reflejan una relación de cercanía y apoyo mutuo.

La primera comunicación se registró el 10 de septiembre de 2017, cuando Verónica Yañez compartió su nuevo número de teléfono con Alberto Fernández. Desde entonces, ambos intercambiaron saludos y mensajes de buenos deseos en varias fechas importantes, como Navidad y Año Nuevo,en el marco de una cordial relación.

Los mensajes fueron aportados por Fernández a la Justicia en el marco de la causa en que se lo investiga por violencia de género, tras ser denunciado por Fabiola.

El fiscal federal Ramiro González fijó audiencia para que declare la madre de Fabiola Yañez, como así también las amas de llaves y niñeras propuestas por Alberto Fernández, en la causa por supuesta violencia de género por parte del expresidente contra la ex primera dama.

La fiscalía fijó audiencia para recibir la declaración testimonial de Miriam Verónica Yañez Verdugo, madre de Fabiola, para este jueves.

Preocupación de Alberto por Fabiola

Uno de los aspectos más destacados de los chats es la preocupación de Alberto Fernández por el consumo de alcohol de Fabiola Yañez. En reiteradas oportunidades, el entonces presidente le pidió ayuda a Verónica que intentara controlar y limitar la ingesta de alcohol de su hija, expresando que la situación estaba afectando la imagen y salud de Fabiola. Fernández se mostró angustiado y solicitó la colaboración de Verónica para intervenir y evitar que el problema escalara.

El 10 de enero de 2020, Fernández le expresó su preocupación: "Hola Verónica, acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta de que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga. No solo por el daño que a su salud le causa, sino por la imagen deplorable que deja en empleados que después hablan. Yo no entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso".

A lo que el 11 de enero de 2020, Verónica respondió: "Lo sé, Alberto, es más, está costando. Pero la controlo, yo sé todo lo que esto implica".

Los mensajes siguientes muestran a un Alberto Fernández cada vez más preocupado, insistiendo en la necesidad de que se tome acción para controlar la situación. A pesar de los esfuerzos de Verónica Yañez, quien manifestó que hacía todo lo posible para evitar el consumo de su hija, Fabiola seguía presentando problemas.

En conversaciones entre 2020 y 2022, Verónica explicó que había intentado diferentes métodos para ayudar a Fabiola, pero que limitaba sus acciones la resistencia de su hija. Fernández propuso involucrar a otras personas del entorno de Fabiola, incluyendo a empleadas como Teresa y Cintia, para que también ayudaran a controlar el problema, aunque con resultados limitados.

1 de agosto de 2022: Fernández insistió: "Perdón Verónica por molestarla. Es imposible el estado en el que está Fabiola. Le pido por favor que me ayude. No la deje que avance con su problema. Yo ya no sé cómo hacer. No quiere ayuda médica. Por lo menos le pido que usted me ayude a controlar su problema".

Diálogo constante

Los chats reflejan que estaban en constante comunicación y tensa entre ambos, con Verónica tratando de apoyar a su hija mientras respondía a las constantes peticiones de Fernández. El expresidente nunca dejó de manifestar su preocupación, llegando incluso a plantear que la situación podría trascender públicamente y causar un daño irreversible a la imagen de Fabiola.

Estos diálogos muestran no solo la relación cercana entre Alberto Fernández y la familia de Fabiola, sino también la desesperación del expresidente por solucionar un problema familiar que, según los mensajes, no pudo ser completamente controlado a lo largo de los años.

Conversaciones completas

Los diálogos textuales entre Alberto Fernández y Verónica Yañez, la madre de Fabiola, según los mensajes proporcionados:

[10/9/17, 12:14:00] Verónica YAÑEZ: Este es mi nuevo número.

[10/9/17, 12:16:29] Verónica YAÑEZ: Soy Verónica YAÑEZ.

[10/9/17, 12:26:46] Alberto Fernández: Ya la agendo. Beso grande.

[10/9/17, 12:27:38] Verónica YAÑEZ: Buenos. ¿Cómo están? Un abrazo.

[24/12/17, 21:20:25] Verónica YAÑEZ: Hola ALVERTO FELIZ NOCHE BUENA Y UN AÑO MUCHO MEJOR QUE EL QUÉ PASÓ.

[24/12/17, 21:20:29] Alberto Fernández: Felicidades Verónica!! Lo mejor para todos ustedes. Beso muy grande.

[7/1/18, 22:01:10] Alberto Fernández: Hola... ¿todavía estás ensayando?

[7/1/18, 22:02:43] Alberto Fernández: ¡Perdón! Era para Fabi.

[7/1/18, 22:02:49] Alberto Fernández: ¡Feliz año!

[7/1/18, 22:28:20] Verónica YAÑEZ: Hola ALVERTO FELIZ AÑO PARA VOZ TAMBIÉN.

[22/6/18, 20:47:04] Alberto Fernández: Hola Verónica. ¿Está?

[22/6/18, 21:18:29] Verónica YAÑEZ: Sí, Alberto. Paso.

[22/6/18, 21:18:53] Alberto Fernández: ¿Cómo está?

[22/6/18, 21:18:58] Alberto Fernández: ¿Puede hablar?

[22/6/18, 21:20:24] Verónica YAÑEZ: Bien, llámame.

[31/12/19, 16:03:26] Verónica YAÑEZ: Hola ALBERTO. MUCHAS GRACIAS POR TODO LO QUE HAS HECHO POR ESTE PAÍS MARAVILLOSO Y SU GENTE EN LA CUAL ME INCLUYO JUNTO A MI FAMILIA. LOS MEJORES DESEOS PARA VOZ Y TU FAMILIA. GRACIAS DE CORAZÓN.

[31/12/19, 16:10:24] Alberto Fernández: Felicidades Verónica!! Nada que agradecer. Mis mejores deseos para todos ustedes.

[10/1/20, 22:00:37] Alberto Fernández: Hola Verónica! Acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga. No solo por el daño que a su salud le causa sino por la imagen deplorable que deja en empleados que después hablan. Yo no entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso. Le ruego que se encargue de que Fabiola no tome alcohol. Por favor. Gracias.

[10/1/20, 23:22:18] Verónica YAÑEZ: Lo sé, Alberto, es más, está costando. Pero la controlo, yo sé todo lo que esto implica.

[11/1/20, 00:03:41] Alberto Fernández: Explíqueselo. Y no la deje tomar. Por favor, se lo pido.

[11/1/20, 00:49:27] Verónica YAÑEZ: Es más, yo hoy pregunté si nos podíamos ir para evitar estas cosas. Hasta ahora está bien. Nosotras no tomamos para que no pida una botella, pero pide un vaso igual.

[11/1/20, 00:50:39] Verónica YAÑEZ: Sí, hago todo lo que me pediste.

[11/1/20, 00:50:57] Verónica YAÑEZ: Hasta ahora está tranqui.

[11/1/20, 13:27:46] Verónica YAÑEZ: Buenas tardes Alberto. Aquí todo tranquilo.

[11/1/20, 13:28:55] Alberto Fernández: Gracias Verónica. No la deje tomar. Impóngase. Solo le va a estar haciendo un favor a ella.

[11/1/20, 13:30:50] Verónica YAÑEZ: Lo sé, pero es imposible. No me hace caso, anoche se enojó con nosotras y no entiende. ¿Si puede venir? Yo hago lo imposible.

[11/1/20, 13:32:17] Alberto Fernández: Deben hablar con ella cuando está bien. Si ahora no está tomando (es lo que suele hacer después de tomar) explíquenle la situación. Ella a usted la respeta mucho.

[11/1/20, 13:34:36] Verónica YAÑEZ: Ok. Ahora duerme bien, se acostó temprano anoche. Traté de hablar esta mañana, pero no quiso hablar ni escuchar. Desayunó y volvemos a la casa. Yo estoy con ella en todo momento.

[1/8/22, 21:03:37] Alberto Fernández: Perdón Verónica por molestarla. Es imposible el estado en el que está Fabiola. Le pido por favor que me ayude. No la deje que avance con su problema. Yo ya no sé cómo hacer. No quiere ayuda médica. Por lo menos le pido que usted me ayude a controlar su problema. Yo ya no sé qué hacer y esto un día puede trascender y solo le hará un gran daño a ella. Yo quiero verla bien. Ayúdeme por favor.

[1/8/22, 21:17:52] Verónica YAÑEZ: Ya no la puedo controlar más. Le hablo de todas las maneras y no me hace caso. Y si estoy acá dejando mi casa y mi familia es para que no pase a mayores. Yo no le compro ni le traigo, pero ella pide acá y ya no sé qué más hacer.

[1/8/22, 21:18:25] Alberto Fernández: Tal vez debamos hablar con Teresa para que no le den.

[1/8/22, 21:18:39] Alberto Fernández: Estoy realmente muy preocupado.

[1/8/22, 21:18:54] Alberto Fernández: Por eso le escribo. Esto pasa casi todos los días.

[1/8/22, 21:19:46] Verónica YAÑEZ: Ya hablé con Teresa y Cintia, pero ellas son empleadas y tienen que darle cuando ella pide.

[1/8/22, 21:20:29] Alberto Fernández: Yo voy a ver cómo hago para que no lo hagan. ¿Qué es lo que toma? ¿Vino?

[1/8/22, 21:21:27] Verónica YAÑEZ: No todos los días, pero yo no sé qué más hacer. La paro en muchas cosas, como de salir o hacer juntas fuera de acá.

[1/8/22, 21:23:26] Alberto Fernández: La entiendo. Algo debemos hacer. Es muy serio el problema. Le pido que me ayude a resolverlo. Hable con ella. A usted la escucha más que a mí.

[1/8/22, 21:24:18] Verónica YAÑEZ: Estoy acá para eso.

[1/8/22, 21:24:33] Alberto Fernández: Muchas gracias. Le mando un beso.

