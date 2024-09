Citan a declarar a la madre de Fabiola Yañez en la causa contra Alberto Fernández

El fiscal federal Ramiro González fijó audiencia para que declare la madre de Fabiola Yañez, como así también las amas de llaves y niñeras propuestas por Alberto Fernández, en la causa por supuesta violencia de género por parte del expresidente contra la ex primera dama.

La fiscalía fijó audiencia para recibir la declaración testimonial de Miriam Verónica Yañez Verdugo, madre de Fabiola, para este jueves 19 de septiembre.

Además, la Justicia citó a declarar a Cintia Romina Tonietti y Amalia Tereza Moreno, quienes deberán presentarse a los tribunales de Comodoro Py 2002 el jueves 26 de septiembre; y Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez, ambas citadas para el jueves 3 de octubre.

Las testigos propuestas por Fernández habrían declarado ante escribano público y sus dichos permanecían resguardados por la fiscalía, tras la presentación de la defensa del expresidente. Sin embargo, las cuatro serán escuchadas ante el fiscal para poder incorporar las declaraciones formalmente al expediente.

La estrategia legal de Fernández apuntaría a desacreditar a Yañez y su versión sobre los golpes que habría recibido de parte del expresidente. La defensa presentó copia certificada de una quinta testigo de parte, una mujer denominada "Testigo B", que habría manifestado ante un escribano que Yañez "estaba desequilibrada, tenían problemas por el consumo excesivo de alcohol, se golpeaba en estado de ebriedad y mantenía relaciones a escondidas con otros hombres mientras vivía en la quinta de Olivos", según publicó La Nación, al acceder al escrito.

Tamara Yañez en Tribunales Federales.

Declaración de la hermana de Fabiola Yañez

Respecto a los testigos, este lunes declaró Tamara, hermana de Yañez, quien aseguró al fiscal González que hasta 2016, la ex primera dama tenía "una vida normal", pero que ese año le contó que estaba embarazada y que quería tener a su hijo. Sin embargo, días más tarde, le dijo que "no iba a poder ser" porque Fernández le informó que "lo tenía que suspender".

"Ellos no se cuidaban, sabíamos que podía pasar el embarazo", declaró la excuñada de Fernández. La mujer también atestiguó que los malos tratos a Yáñez eran evidentes desde el inicio de la relación y que llamó al expresidente para recriminárselo. "Sos una pendeja impertinente, con vos no hablo", le respondió Fernández antes de cortarle el teléfono, según relató.

"Habíamos estado intentando por años sacarla de ese lugar. Nosotros sabíamos cómo era la cuestión, como él se manejaba, que él la menospreciaba", afirmó Tamara Yañez.

La testigo también contó que en junio de 2021, mientras vivía en Misiones, la ex primera dama fue a su casa por la noche, después de una actividad oficial. Al día siguiente, cuando entró a la habitación, le vio el ojo morado, que todavía no estaba de color negro. Le preguntó qué había pasado. "Discutí con Alberto, era de noche y estaba en la cama. Alberto me pegó un manotazo", respondió Yañez. Luego, se maquilló para salir sin que se le notara el ojo morado.

La excuñada de Fernández aseguró que la violencia era habitual, especialmente porque siempre la hacía callar. Además de lo ocurrido en Misiones, Tamara Yáñez contó otro supuesto hecho en el chalet presidencial, en el que presenció gritos muy fuertes de Alberto, "la agarra del brazo y se la lleva a su habitación". Fabiola se encerraba en la habitación que fue de Francisco, hijo de la pareja, y Alberto le gritaba desde afuera. Tamara dijo que lo escuchó por teléfono "Alberto estaba como loco", aseguró a la fiscalía.

Luego de que se filtrara la foto de la fiesta en Olivos durante la pandemia, la situación se agravó, sostuvo la testigo. "La tenían encerrada. Le cortaron actividades", afirmó. "Ahí es cuando empeora su cuestión personal porque se la pasaba encerrada", dijo sobre su hermana.

Además de responsabilizarla por la filtración de las fotos, Fernández le atribuyó a su entonces pareja la derrota en las elecciones de 2021, según Tamara.

Fabiola Yáñez no se podía ir de la Quinta de Olivos, por lo que decidió trasladarse a la casa de huéspedes. "En la casa principal era insostenible", declaró su hermana.

Tamara reconoció que junto a su madre tenían miedo. "Mamá me decía: nos tenemos que cuidar" porque Fernández siempre se jactó de su poder como Presidente y no le podía decir nada. "Siempre había que darle la razón", concluyó.

Tras el testimonio de Tamara Yañez, este jueves, será el turno de que declare la madre de Fabiola ante la fiscalía en la causa contra Fernández.

Con información de Diario AR