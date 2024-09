Hermana de Fabiola Yañez aportó pruebas clave en la denuncia por violencia de género

Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama Fabiola Yañez, prestó declaración como testigo este lunes en el marco de la causa por presunta violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. La testigo compareció ante los tribunales federales en Comodoro Py, donde detalló un supuesto aborto realizado a su hermana en 2016, el cual habría sido instigado por Fernández, según la acusación.

El abogado de la querella, Mauricio D'Alessandro, fue quien confirmó a los medios los detalles aportados por Tamara en su declaración. Según el letrado, la hermana de Fabiola ofreció información clave sobre el contexto en el que se produjo el aborto, quién tomó la decisión y por qué se llevó a cabo. Este hecho, que habría ocurrido en 2016, se suma a otras acusaciones de violencia física y psicológica que pesan sobre el ex presidente, y que Fabiola Yañez asegura haber sufrido durante su relación con Fernández.

Tamara Yañez fue citada a pedido de la abogada de Fabiola, Mariana Gallego, quien busca fortalecer la acusación contra el ex mandatario. En tanto, la defensa de Alberto Fernández, representada por la letrada Silvina Carreira, ha presentado pruebas y fotografías para contrarrestar las denuncias. Entre estas pruebas, se incluyeron imágenes de la ex primera dama participando en un evento de la ONU en junio de 2021, las cuales, según la defensa, demostrarían que Yañez no presentaba signos de violencia física en ese momento.

Fabiola Yañez.

La defensa argumenta que las pruebas presentadas, como las fotografías de Yañez en eventos oficiales, contradicen la acusación de maltrato físico. Según Carreira, las imágenes muestran a la ex primera dama en buen estado de salud y sin signos visibles de golpes o moretones. Además, la defensa ha solicitado once medidas de prueba adicionales para respaldar su versión de los hechos.

Por otro lado, en el transcurso de la investigación, se espera que también declare Sofía Pachi, ex amiga de Fabiola y ex empleada de la Presidencia. Pachi estaba citada a declarar, pero su comparecencia fue pospuesta debido a problemas de salud, y aún no se ha fijado una nueva fecha para su testimonio. Su declaración es considerada clave por ambas partes, ya que podría proporcionar información valiosa sobre los episodios de violencia denunciados por Yañez.

Tamara Yañez en Tribunales Federales.

Además, el fiscal federal Ramiro González ha enviado exhortos a España, donde actualmente reside Fabiola Yañez junto a su madre, Miriam Verdugo. Se espera que Verdugo también declare en el marco de la causa, así como la extracción de datos del teléfono celular de Yañez, información que será supervisada por la justicia española antes de ser remitida a Argentina para su análisis. Estas medidas buscan esclarecer los hechos y proporcionar mayor claridad sobre los episodios de violencia denunciados.

La investigación continúa en curso, y se espera que en los próximos días el fiscal González decida si acepta o no el testimonio de los testigos propuestos por la defensa de Alberto Fernández.