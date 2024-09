Boleta única de papel: ventajas y desafíos en Argentina

La Cámara de Diputados de la Nación comenzará el tratamiento en comisiones del proyecto de ley de Boleta Única de Papel (BUP), que ya fue revisado por el Senado y busca aprobarse de manera rápida para completar las reformas electorales antes del debate del Presupuesto. La intención es lograr un dictamen pronto en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, lo que permitiría avanzar con el proyecto junto con la propuesta de Ficha Limpia, que ya cuenta con dictamen favorable.

La semana pasada, tras una sesión prolongada, el Senado aprobó la BUP con 39 votos a favor y 30 en contra. El proyecto busca modificar el Código Electoral y había quedado estancado desde 2022, cuando fue aprobado por la Cámara de Diputados. La principal traba este año fue la resistencia del oficialismo, que finalmente cedió ante la propuesta de la senadora Mónica Silva de Río Negro, quien sugirió eliminar la opción de "lista completa", resistida por los partidos provinciales que no presentan candidatos en todas las categorías.

Al volver el proyecto a la Cámara de Diputados, persiste la duda de si se insistirá con la versión original o si se aceptarán los cambios propuestos por el Senado, que adoptó un modelo similar al utilizado en Mendoza. Esta versión concentra toda la oferta electoral en una sola planilla de papel, dividiendo las categorías de cargos en filas y las agrupaciones políticas en columnas, y eliminando el casillero para votar en blanco en todas las categorías de manera conjunta.

El elector deberá marcar una única opción por cada categoría. Si selecciona más de un casillero, el voto será nulo. En caso de no marcar ninguno, el voto contará como blanco para esa categoría en particular. Para aquellos partidos que no presenten candidatos en alguna categoría, se incluirá la leyenda "No presenta candidatos". La boleta tendrá impresos los nombres de los cinco primeros candidatos a diputados nacionales y las fotos a color de los dos primeros, asegurando paridad de género. En cuanto a los candidatos a senadores, aparecerán con fotografía los dos titulares, al igual que el presidente y vicepresidente.

El orden de las listas en la boleta se definirá mediante sorteo, y la impresión y distribución estarán a cargo del Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

Ventajas del Sistema de Boleta Única de Papel

Uno de los mayores beneficios de este sistema es que elimina la necesidad de que los partidos políticos repongan boletas en el cuarto oscuro. En su lugar, los votantes recibirán una única boleta antes de ingresar a votar, lo que soluciona problemas recurrentes como el robo o rotura de boletas y la circulación de boletas falsas. Además, esto permite que los cuartos oscuros sean más pequeños, ya que no será necesario disponer de espacio para boletas de distintos partidos, e incluso facilita la posibilidad de tener varias mesas de votación en un mismo salón.

El sistema también reduce significativamente los costos y la logística para los partidos, especialmente los más pequeños, que suelen tener dificultades para fiscalizar en todas las mesas de votación. Al eliminar la impresión de boletas partidarias, la responsabilidad de imprimir las boletas recae únicamente en el Estado, lo que disminuye los gastos de campaña y elimina la discrecionalidad en el uso de fondos públicos destinados a tal fin.

Además, la implementación de la Boleta Única tiene un impacto positivo en el medio ambiente al reducir el uso de papel y tinta, y también genera un ahorro económico considerable. Otra ventaja es que agiliza el recuento de votos, permitiendo el uso de escáneres para procesar rápidamente los resultados, lo que acelera los escrutinios y evita largas esperas para conocer el resultado final de la elección.

Finalmente, la BUP facilita el "corte de boleta", lo que permite a los electores elegir candidatos de diferentes partidos en distintas categorías de manera más sencilla. Esto contrasta con el sistema tradicional, que tiende a desalentar esta práctica. Sin embargo, el nuevo sistema también representa un desafío para aquellos partidos que solían utilizar las boletas como herramientas de propaganda electoral, ya que la BUP elimina ese canal de visibilidad.

La Boleta Única de Papel promete busca el sistema electoral argentino, haciéndolo más eficiente, equitativo y sostenible, pero también plantea nuevos desafíos y cambios en la dinámica de las campañas políticas.

