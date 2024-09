Cris Morena recordó a Romina Yan a 14 años de su muerte: "Te voy a elegir en todas mis vidas hijita"

Este sábado 28 de septiembre se cumplen 14 años de la inesperada partida de Romina Yan, querida actriz e hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, quien falleció repentinamente a los 36 años, tras descompensarse después de una clase de gimnasia. Romina, que hace pocos días hubiera cumplido 50 años, dejó un vacío profundo en su familia y en sus seguidores, marcando a la colonia artística que la vio brillar en producciones como Chiquititas .

Para conmemorar este nuevo aniversario, su madre, Cris Morena, compartió un emotivo video junto con un mensaje conmovedor. En sus palabras expresó: "Hijita amada, hoy estás más que siempre en mí. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos".

Y agregó: "Sé que estás porque aprendí a sentirte. Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna.

Y te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro".

"Te amo, Mamita", cerró el posteo, la productora de espectáculos.

Romina estaba casada con Darío Giordano y era madre de Franco, Valentín y Azul, quienes hoy, tienen 23 años; 21; y 18, respectivamente.

Franco, Valentín y Azul Giordano, tal como lucían en 2010, cuando murió Romina Yan.

El mayor es el único, hasta el momento, que además de haber heredado la vocación artística familiar ya realizó varios trabajos como actor y músico. Mientras que Valentín sorprendió hace pocos meses anunciando su amor por la velocidad y los "fierros". Por su parte Azul, acaba de terminar el Secundario.