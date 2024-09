'The Last of Us': se estrenó el teaser de la segunda temporada

HBO celebró el Día de The Last of Us con el primer vistazo a la segunda entrega de la serie, que vuelve en 2025.

Las adaptaciones de videojuegos están, finalmente, viviendo su época dorada. Luego de una larga lista de fracasos donde los aciertos parecían excepciones, filmes como Sonic, Super Mario Bros, y producciones televisivas como Fallout, lograron derribar el estigma que se había generado alrededor de las películas y series basadas en videojuegos.

Entre estos nuevos títulos que están surgiendo, la serie original de HBO protagonizada por Pedro Pascal (49) y Bella Ramsey (21) logró destacarse por presentar una historia profunda, trágica y muy bien desarrollada de un mundo postapocalíptico. Pero el drama recién comienza.

El trailer de la nueva entrega, que recién podremos ver el año que viene, nos prepara para el desastre, algo que los fans del juego ya sabrán muy bien, y nos anticipa una historia de venganza:

Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

Además de los regresos de Pascal y Ramsey, volveremos a ver a Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. A ellos se unirán Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Además, estará Catherine O'Hara como estrella invitada.