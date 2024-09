Johnny Depp, de nuevo como Jack Sparrow, sorprendió en un hospital de niños

El actor Johnny Depp (61) está de visita en España para participar del Festival de Cine de San Sebastián y allí tuvo un gesto con los niños que lo enaltecen, agrando su figura con la comunidad.

Es que en esa instancia el actor se vistió del personaje de Jack Sparrow para sorprender a los niños internados en el Hospital de Donostia.

🤝 Eskerrik asko Johnny Deep eta @sansebastianfes



❤️ Muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación en esta visita tan especial pic.twitter.com/AJ36g4V68R — Osakidetza (@osakidetzaEJGV) September 26, 2024

Otra vez, Deep se vistió de capitán Jack Sparrow, de la saga Piratas del Caribe y muchos de los pequeños se quedaron sin palabras. El actor se paseó por las plantas de pediatría y oncología, bromeando con niños y con el personal del centro médico.

🎬JOHNNY DEPP EN OSAKIDETZA



🏴‍☠️ El capitán Jack Sparrow, encarnado por el actor Johnny Depp, ha visitado esta tarde a los niños y las niñas ingresadas en el @DonostiakoOsp



➕ https://t.co/tJH6xAEhd1 pic.twitter.com/zmZYDeKadL — Osakidetza (@osakidetzaEJGV) September 26, 2024

Por el gran gesto del actor de Hollywood, el Servicio Vasco de Salud le agradeció la visita y publicó en su cuenta de X (exTwitter): "Gracias Johnny Deep y Festival de Cine de Denostia. Muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación en esta visita tan especial".

Festival de San Sebastián

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF) es un certamen cinematográfico de la máxima categoría (A) acreditada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF). Siempre es celebrado a finales de septiembre, y en esta ocasión empezó el 20 y terminará el sábado 28 del corriente.

En San Sebastián, Johnny Depp está presentando la nueva película que dirige, llamada Modi, Three Days on the Wing of Madness. La cinta está compuesta por un gran elenco de actores como Antonia Desplat (29) y Riccardo Scamarcio (44), entre otros.

Elenco de actores de Modi, Three Days on the Wing of Madness.

La sinopsis oficial describe a la cinta como "un torbellino de 72 horas en la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido como Modi por sus amigos, sigue una caótica serie de acontecimientos en las calles del París desgarrado por la guerra en 1916".

En su huida de la Policía, sus compañeros Maurice Utrillo, Chaim Soutine y la musa de Modi, Beatrice Hastings, le hacen replantearse su deseo de poner fin a su carrera y abandonar la ciudad.

Modi pide consejo a su amigo y marchante de arte, Leopold Zborowski. Sin embargo, tras una noche de alucinaciones, el caos en la mente de Modi alcanza su punto álgido cuando se enfrenta a un coleccionista americano, Maurice Gangnat, que tiene el poder de cambiar su vida".