'Saturday Night Live' regresa con su temporada 50 y una anfitriona de lujo

Universal+ anunció que la aclamada actriz Jean Smart (73) será por primera vez anfitriona de Saturday Night Live en el estreno de su histórica temporada 50, este sábado 28 de septiembre, a través de Universal Premiere y completamente en vivo.

La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.

La reconocida intérprete Jean Smart ganó recientemente su tercer premio Emmy® por interpretar a Deborah Vance, una legendaria comediante de stand-up que logra obtener el reconocimiento de las nuevas generaciones gracias a su colaboración con una joven y ambiciosa guionista, que la ayuda a salir de su zona de confort y combatir prejuicios.

La actriz, quien suma seis estatuillas de la academia televisiva a lo largo de su carrera, también formó parte de series como Frasier, Samantha Who?, Watchmen, Fargo y Mare of Easttown y su participación en SNL ha despertado especulaciones respecto a si en su monólogo de apertura estará caracterizada como Deborah Vance (Hacks), lo que sería una gran sorpresa para el anticipado regreso del show.

Jean Smart estará acompañada en la histórica vuelta del programa por el ascendente músico nominado al Grammy® Jelly Roll, quien en la última edición de los premios Emmy® conmovió a la audiencia al interpretar su canción I Am Not Okay en el segmento In Memoriam de la ceremonia.

El artista, como la propia Smart, también hará su debut en Saturday Night Live, por lo que la noche será muy especial para ambos, en sintonía con lo que significa esta temporada para todo el equipo.

Universal+ transmitirá el retorno de Saturday Night Live en exclusiva para Latinoamérica y en vivo a través de Universal Premiere.

