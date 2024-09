Lauty Gram no blanquea su relación la China Suarez y explicó el motivo

A días del estreno de la película protagonizada por la Eugenia "China" Suárez (32), el cantante Lauty Gram (22) fue al cine a ver la cinta y fue captado por las cámaras. La incógnita es que todavía la relación no ha formalizado y el joven declaró la razón que no permite dar el gran paso.

El otro día Suárez quedó expuesta por una foto en redes sociales y se supo su relación con Gram no habría terminado, sino que es viven un cierto "amor libre". El equipo de Socio del Espectáculo no perdió tiempo y lo agarró a la salida del cine.

"Es como la tercera vez que veo la película, ya me la sé de memoria. Ella es hermosa, como siempre, perfecta, espléndida, inigualable y muy hermosa. Es una gran actriz, diez de diez su actuación", tiró el cantante.

Mientras se arreglaba el pelo, Gram afirmó que la prensa "lo tienen calado, por eso aparezco acá tranqui. Ya saben todo". "No me gusta estar en todos lados figurando porque nunca fui una persona así", aseguró el artista, haciendo referencia que no es una persona mediática.

La idea de formalizar la pareja está más en la prensa que en los propios protagonistas. Por eso, el artista expuso el motivo de por qué no han blanqueado el vínculo. "No tengo la necesidad de salir con ella, de hacer un video, subir una foto... Estamos ahí, pero todavía no es el momento para blanquear", argumentó.

Asimismo, aclaró que los hijos de Suárez no son el impedimento para blanquear el noviazgo. "No, no. Los nenes no tienen nada que ver. Simplemente, no es el momento. A los hijos los conocí, son un amor de persona y están muy bien criados por una muy buena madre. Eso se nota mucho. Ya se dará el blanqueamiento, ojalá que sí", cerró.