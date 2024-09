Úrsula Corberó confesó que no paga Netflix y que juega "a los pedos" con el Chino Darín

La actriz española Úrsula Corberó (35) visitó el estudio del canal de YouTube Olga. Estuvo en el programa Sería Increíble junto a Nati Jota (30) y Damián Betular (41). La pareja Ricardo Chino Darín (35) confesó intimidades de la pareja e hizo estallar de risa tanto a los conductores del streaming como de los usuarios.

La española contó que tienen un "juego de pedos" con su pareja a modo de que el momento no sea incómodo y para encontrarle la vuelta la relación junto al Chino.

Era obvio que Úrsula Corberó y el Chino Darín tenían un juego con pedos. pic.twitter.com/1zsdj8MpIN — OLGA (@olgaenvivo) September 26, 2024

"El juego trata de que cuando sucede y hay ruido, ambos hacemos que algo ha sonado y sabemos qué es", lo dijo entre risas. Ante las insistencias de la mesa de saber cómo se juega, la actriz describió: "Hay que ser recurrentes, tipo, siempre se debe decir algo distinto. Por ejemplo, uhh, esta obra que todavía no termina (por el ruido) y lo hace divertido".

¿Qué hace en Argentina?

Corberó se encuentra en el país porque participó de la avant premiere argentina de El Jockey, la nueva película de Luis Ortega que competirá en los Premios Oscar y en el Goya. Ella y Nahuel Pérez Biscayart (38) encabezan el electo de actores.

Póster de la película El Jockey.

La actriz no habló de la película, pero le preguntaron algo tan fuera de lo común como si era cliente del servicio de streaming de Netflix. Corberó manifestó que "no tiene una cuenta gratis" y cree que "no lo paga", pero usa cuentas prestas.

"Uso la cuenta de Netflix de mi suegra"



Era obvio que Úrsula Corberó usaba la cuenta de Netflix de la mamá del Chino Darín. pic.twitter.com/xNEnQTOeki — OLGA (@olgaenvivo) September 26, 2024

"Estaba usando la cuenta de mi suegra. Perdón. También, tengo el de mi mamá", cerró.