Incendio en Once: cuatro locales afectados y gran operativo por 'humo negro'

Durante el mediodía de este jueves, una alerta de incendio en un edificio de la calle Castelli, entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, en el barrio porteño de Once, desató un gran operativo de emergencia. Las llamas se extendieron rápidamente a cuatro locales de la zona, generando una columna de humo negro visible desde varias cuadras a la redonda. Para las 15.15, el incendio ya estaba controlado.

🇦🇷⭕️[AHORA] GRAN INCENDIO 🔥 en local mayorista del barrio del once CABA, los bomberos 🚒NO PUEDEN LLEGAR al lugar porque manteros bloquean el paso y el acceso a las salidas de agua. pic.twitter.com/DkeMooArrQ — TBD News. 📢 (@ArgentinoProm_) September 26, 2024

Operativo de emergencia y evacuaciones

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informaron que doce pacientes fueron asistidos y oxigenados en el lugar, mientras que tres personas fueron trasladadas a los hospitales Durán y Ramos Mejía por precaución debido a la inhalación de humo negro. Afortunadamente, todos se encuentran fuera de peligro. Debido al trabajo de los efectivos en el lugar, hay un corte total en la zona.

"Le recomendamos a los vecinos de edificios linderos que cierren sus ventanas, que no aspiren el humo porque hay mucho plástico y sustancias de aerosol. Les pedimos que no vengan a la zona", solicitó el titular del SAME, Alberto Crescenti. Además de plástico, informaron que la carga del fuego está compuesta por papel y telas. El SAME y los Bomberos evacuaron un edificio lindero de 16 pisos y aproximadamente 130 departamentos en Castelli. "Unas 300 personas salieron en orden y sin pánico", sumó Crescenti.

El Origen del Incendio

Desde el Ministerio de Seguridad porteño detallaron que el incendio comenzó en un comercio de cotillón sobre Castelli. El edificio afectado contaba con tres locales comerciales en la planta baja y entrepiso, siendo este último el que tomó fuego en forma generalizada en los tres comercios. Confirmaron que hubo detonaciones por la presencia de aerosoles, y el personal fue retirado.

Crescenti sostuvo que uno de los edificios "corre peligro de derrumbe". "Los negocios fueron evacuados, pero como es una cuadra con muchos depósitos el trabajo es arduo y los Bomberos están tratando de contener la situación", detalló. Los bomberos informaron que no hay personas atrapadas.

Testimonios de los Afectados

"El humo va hacia un edificio de departamentos de enfrente, por lo que aconsejamos cerrar las ventanas y que la gente no se acerque hasta que terminen de trabajar los Bomberos", añadió Crescenti. De las ocho personas asistidas por el SAME, siete fueron atendidas por inhalaciones y una por un ataque de pánico. Uno de los afectados era un oficial de la Policía de la Ciudad.

Germán, vendedor de ropa importada y uno de los comerciantes de la cuadra afectada, relató: "Agarró primero el cotillón que está a mitad de cuadra, después el negocio de bijuterie, llegó a un tercer local y ahora está por el cuarto. Prácticamente, se está prendiendo fuego toda la cuadra". Con preocupación, añadió: "El fuego quedó a tres locales del mío, la verdad que es horrible lo que está pasando".

Once: importante incendio de local sobre Castelli a metros de Bartolomé Mitre. Los manteros de esa vereda huyen del humo. Desarman las mantas con prisa. Una imagen tremenda via @gloriallopiz pic.twitter.com/SPd5qYg2d7 — Solo Tránsito↗ (@solotransito) September 26, 2024

Un operativo coordinado

En el lugar trabajan 20 ambulancias del sistema de salud, Bomberos y Policía de la Ciudad, la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER), Defensa Civil y prevención de tránsito. "El tema está en el centro, en el pulmón de la manzana, entre los dos edificios que deben tener diez y 14 pisos", explicó Crescenti.

Incendio en Once:

Bomberos y SAME comienzan la evacuación del edificio de dptos ubicado en Castelli 90.

Edificio de 18 pisos.@APTTA_ pic.twitter.com/TPaapRrcxW — Hugo Palamara (@HugoPalamara) September 26, 2024

El personal de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones del cuerpo de Bomberos de la Ciudad está investigando las causas del incendio.