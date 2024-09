¿Hay onda entre Edul y Ángela Leiva? Gastón habló tras la foto de ambos

A días del estreno de Bake Off Famosos, los reflectores apuntan al periodista Gastón Edul (27) y a la cantante Ángela Leiva (36). Ambos son participantes del nuevo programa de Telefe y salió a la luz una foto donde estaban muy abrazados en una fiesta. El periodista habló sobre el tema y fue tajante con su respuesta.

La imagen en cuestión fue compartida en Instagram por otro participante del ciclo e influencer, Nacho Elizade, durante una salida nocturna. Leiva y Edul estaban abrazados y muy sonrientes. Rápidamente, las alarmas se encendieron y más porque la cantante republicó la foto con una frase y un corazón.

La imagen que provocó los rumores de romance.

Frente a esto, Edul fue acorralado y le preguntaron al respecto en la presentación de Bake Off Famosos ante la prensa. Sin titubear, el periodista deportivo habló de su compañera y dijo a Ciudad Magazine: "Ángela es una gran compañera, es divina, es talentosa y somos muy amigos".

Ángela Leiva.

A pesar de la respuesta del periodista que dicen que son amigos, los allegados al nuevo ciclo de Telefe han dado a conocer que en ambos hay "mucha complicidad entre los participantes" y "cierta tensión sexual". Además, aclararon que al aire los espectadores podrían ver "esa buena onda" entre el periodista y la cantante de música tropical.

Él sabe mucho de deportes, pero ¿sabrá de pastelería? 🤔 Lo vamos a descubrir muy pronto en #BakeOffFamosos 👏🏽 Gastón Edul está listo para poner a prueba su creatividad y destreza en otro campo 🎂 pic.twitter.com/SJgoUSLX2I — Bake Off Famosos (@BakeOffAR) August 20, 2024

Frente a esto, el comunicador afirmó que lo único que se formó entre ellos "es una relación de amistada". Sin embargo, Edul no descartó que en un futuro podría haber algo. "No, bueno, eso nunca lo sabe, no sé. Pero no, hoy somos amigos compinches y nos llevamos bárbaro. Ella es divina", cerró.