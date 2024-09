Maximiliano Salgado presenta "Cambalache", su mirada crítica sobre el deporte y la sociedad en la Feria del Libro

Se inicia hoy una nueva edición de la Feria del Libro en el complejo cultural Julio Leparc. El sitio indicado para que el reconocido periodista Maximiliano Salgado presente su libro, Cambalache, crónicas de ayer, hoy y siempre.

Un obra en la que el profesional vuelca sus 25 años en Diario Los Andes y ese carisma que imprimió a la sección deportes con sus recordadas y urticantes columnas de los domingos.

Al recordar esos tiempos volcados en el libro, reflexionó: "Fui un revolucionario diciendo por qué el deporte no puede tener una columna dominical como tiene político o economía, ¿no? Entonces me decidí, tomé la aposta de hacerlo y la responsabilidad y el trabajo, porque bueno, no era fácil todos los domingos hacer una columna, pero me parecía que el deporte tenía que estar a la altura de las otras secciones. Después de mucho tiempo, algunos acontecimientos me hicieron ver que había temas, que volvían recurrentemente en esta vía y de los que yo había escrito un montón y me dio la posibilidad de decir, bueno, por acá tengo que ir, reeditar varias notas".

Maxi Salgado escritor que se presenta en la Feria del Libro

Hacen ocho años, Maxi ya habló de las sociedades anónimas deportivas. Tema que hoy tiene enfrentado a Javier Milei con la AFA y esta última con diferentes clubes: "Argentina es esto, ¿no? Volvemos con los temas recurrentemente. Hay una columna que yo rescaté en el año 2017, que había hecho y hablaba de los problemas de los clubes, en el año 2017 estaba actual y hoy sigue estando actual".

Al explicar el porqué del título del libro y su contenido, señaló: "Cambalache fue pensado con esta idea de que todo se volvía, como dice el Cambalache en el 510 y en el 2000 también y después me di cuenta que no podía haber mejor título para el libro, porque también el Cambalache me hizo dar la posibilidad de que no tiene una línea editorial el libro, que tiene nota de básquet, de fútbol, de género, entonces todo podía entrar en ese Cambalache que es el libro y bueno, así que sin querer me parece que era el libro el nombre ideal".

Libro de Maxi Salgado que se presenta en la Feria del Libro

Finalmente, al referirse cómo el deporte ha dejados de ser política de estado en el país, apuntó: "El deporte está un poco complicado, de hecho no somos ni un ministerio a nivel local. Peleando mucho con el deporte. Mi viejo de seguro estaría muy feliz".

El libro será presentado a las 17,30 en la Sala Chalo Tulián, del Espacio Cultural Julio Le Parc.

Producción periodística: Daniel Gallardo.